Naziterror: Dritter Verdächtiger

Berlin. Im Fall der Anschlagsserie von Neukölln gibt es offenbar einen dritten Tatverdächtigen. Bislang war nur die Rede vom Ex-NPD-Mann Sebastian T. und von einem früheren AfD-Bezirkspolitiker. Das steht im Zwischenbericht der Ermittler, der Thema auf der Sitzung des Innenausschusses des Berliner Abgeordnetenhauses am Montag war. Bei dem dritten Tatverdächtigen handelt es sich laut Tagesspiegel-Informationen um Julian B. Gegen B. wurde bereits mehrfach in Zusammenhang mit der Anschlagsserie und weiteren Neonaziangriffen ermittelt. Bei ihm handelt es sich um einen mehrfach vorbestraften Neonazi, der in der Vergangenheit bereits für ähnliche Taten verurteilt wurde. (jW)