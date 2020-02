Kreml verteidigt Hilfe für syrische Armee

Moskau. Russland hat seine Offensive an der Seite der syrischen Armee rund um Idlib verteidigt. Russische Streitkräfte und Berater unterstützten das Militär im Kampf gegen Terroristen, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow am Montag der Agentur Interfax zufolge. Russland bedauere aber, dass diese Terroristen von Idlib aus aktiver geworden seien. Zuvor hatte US-Präsident Donald Trump Moskau zu mehr Zurückhaltung im Syrien-Krieg aufgefordert. Russland sollte seine Unterstützung »für die Greueltaten des Regimes« beenden, teilte das Weiße Haus nach einem Telefonat Trumps mit dem türkischen Staatschef Recep Tayyip Erdogan mit. Die Lage in Idlib sollte auch Thema eines Treffens von Vertretern Russlands und der Türkei am gestrigen Montag in Moskau sein. Zuvor sei bereits eine russische Delegation in Ankara gewesen. (dpa/jW)