Zivilisationsbringer

Die Studien des US-amerikanischen Politologen James C. Scott, der das agrarwissenschaftliche Programm der Yale-Universität leitet, werden von der Yale University Press als »Anarchist History« beworben. Es geht in ihnen um nicht weniger als eine völlige Umdeutung unserer Zivilisationsgeschichte, die eine gewaltsame Domestikation von Mensch und Tier ist: Es waren nicht die Sesshaften (Getreideanbauer), deren Gemeinschaften einst im Verein mit Handwerkern und Händlern sich zu den Stadtstaaten entwickelten, in denen unsere »Zivilisation« entstand. Umgekehrt: Den Stadtstaaten (und ersten Königreichen) ging es um Steuern, Zwangsarbeit, Kriegsdienst, wovor die städtischen Bauern, Händler und Handwerker flohen – zu den »Barbaren«. Sie wurden ersetzt durch Sklaven. Die Stadtstaaten im Zweistromland, in Ägypten und China basierten ebenso auf Sklavenökonomie wie später Athen und Rom und zuletzt die nordamerikanischen Südstaaten. Während die Barbaren, die nomadischen Viehzüchter, Jäger, Sammler, Gärtner, Deserteure, entlaufene Sklaven und Banditen, in den Wäldern, Halbwüsten, Sümpfen, Mooren und Bergen ein freies, angenehmes und gesünderes Leben führen konnten.

Scotts Buch »Die Mühlen der Zivilisation« (2019) handelt von den ersten Stadtstaaten, wie z. B. Ur und Akkad, die ab 6000 v. u. Z. entstanden – stets in Flussnähe auf fruchtbarem Schwemmland, wo Getreide (Weizen, Gerste oder Nassreis) angebaut wurde. Sie wurden bald ummauert: nicht nur, um Überfälle abzuwehren, sondern um ihre Bevölkerung an der Flucht zu hindern. Scotts noch nicht ins Deutsche übersetzter Band »The Art of Not Being Governed« (»Die Kunst, nicht regiert zu werden«) widmet sich den kleinen Völkern im Gebirge Südostasiens, »Zomia« genannt, das sich über Burma, Laos, Viet­nam, Thailand und China erstreckt und deren Grenzen markiert: die Karen, Katschin, Mian, Hmong u. a. Allein die Hmong leben heute über drei Staaten verteilt, ein Teil zudem in der US-Diaspora. Nämlich diejenigen, die die US-Amerikaner im Vietnamkrieg unterstützten und bei deren Rückzug mitgenommen wurden, um sie nicht den Kommunisten auszuliefern. Wenn man der US-Anthropologin Anna Lowenhaupt Tsing und ihrer Studie »Der Pilz am Ende der Welt. Über das Leben in den Ruinen des Kapitalismus.« (2018) folgt, dann halten die Hmongs oder Teile von ihnen auch in der neuen Heimat, in Oregon z. B., nichts von staatlicher Unterstützung und städtischem Komfort. Sie kampieren in den indus­triell ausgeweideten Wäldern des nordwestlichen Bundesstaates – und leben dort sogar gut. Denn sie sind Sammler eines in Japan zu Höchstpreisen verkauften Edelpilzes namens Matsutake, der nur in Oregon, Finnland und Japan wächst.

Tsing hat die Handelswege von dort nach Japan und die unterschiedlichen Gewinnspannen der am Geschäft Beteiligten nachgezeichnet. Denn wenn Scott von diesen »Staatsfeinden«, wie er die aliterarischen Gemeinschaften und Völker mit dem Ethnologen Pierre Clastres nennt, berichtet, dann hat Tsing deren heutigen Alltag in den USA, jedenfalls den der pilzsammelnden Hmong, erforscht. Diese sind damit wieder an die Anfänge ihres Lebens abseits von Staaten, im »Unsichtbaren«, angekommen. Es ist zu hoffen, dass wenigstens einer von ihnen die schöne Studie der Anthropologin mit einem eigenen Bericht ergänzt.

Die Oregonwälder, in denen der Ma­tsutake wächst, sind industriell ausgenutzt worden, auch die letzten Holzfäller, von denen es ganze Dynastien gab, haben heute aufs Pilzesammeln umgestellt. Die Geschichte ihres Untergangs hat der anarchistische Schriftsteller Ken Kesey in seinem Roman »Manchmal ein großes Verlangen« (1987) geschildert. Der 2001 gestorbene Kesey bewirtschaftete einen Hof in Oregon.