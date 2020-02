Tunesien: Minister verlassen neue Regierung

Tunis. Tunesiens designierter Premier Elyes Fakhfakh hat am Sonnabend seine neue Regierung vorgestellt. Allerdings zogen sich noch vor der offiziellen Vorstellung des Kabinetts die von Fakhfakh ausgewählten Minister der gemäßigt islamistischen Ennahda-Partei aus der Regierung zurück. Die Ennahda war bei der Wahl im Oktober stärkste Kraft geworden, eine Kabinettsbildung vom zunächst zum designierten Regierungschef bestimmten Habib Jemli war jedoch am Widerstand des Parlaments gescheitert. Die Ennahda fordert nun eine Regierung der nationalen Einheit, in die auch die Partei Qalb Tounes des unterlegenen Präsidentschaftskandidaten Nabil Karoui mit einbezogen wird. Sollte es bis zum 15. März kein neues Kabinett geben, könnte Staatschef Kais Saied das Parlament auflösen und Neuwahlen ausrufen. (AFP/jW)