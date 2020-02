Strafzahlung für BASF und Bayer

Frankfurt am Main. Der Agrarchemie- und Pharmakonzern Bayer und der Chemieriese BASF müssen in einem Rechtsstreit um das Pflanzengift »Dicamba« einem Gerichtsurteil zufolge 265 Millionen Dollar an einen US-Landwirt zahlen. Ein Bayer-Sprecher kündigte am Sonntag an, das Unternehmen werde dagegen Rechtsmittel einlegen. Der US-Landwirt Bill Bader hatte geklagt, durch den Einsatz des Herbizids »Dicamba« auf einem Nachbarfeld seien Teile seiner Pfirsichplantagen ruiniert worden.(dpa/jW)