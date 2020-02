Dürre: Agrarministerium zahlt Nothilfen aus

Berlin. Nach der extremen Dürre von 2018 in vielen Regionen Deutschlands sind knapp 292 Millionen Euro an staatlichen Nothilfen ausgezahlt worden. Damit wurden 7.214 landwirtschaftliche Betriebe unterstützt, berichtete dpa am Sonntag über eine Zusammenstellung des Bundesagrarministeriums. Die größte Summe aus dem gemeinsamen Bund-Länder-Programm bezog bis zum Abschluss der Auszahlungen Ende 2019 Brandenburg mit 72 Millionen Euro. Im Schnitt lagen die Hilfszahlungen bei 43.800 Euro pro Betrieb, wie das Ministerium erläuterte. Der Gewinn der Betriebe ist 2019 im Schnitt um 18 Prozent auf 54.900 Euro abgesackt. (dpa/jW)