Südwest-AfD: Weidel übernimmt Vorsitz

Böblingen. Die Kochefin der AfD-Bundestagsfraktion, Alice Weidel, übernimmt den Landesvorsitz der AfD Baden-Württemberg. Auf einem Sonderparteitag in Böblingen setzte sie sich am Sonnabend im ersten Wahlgang mit 54 Prozent der Stimmen gegen den bisherigen Landesvorsitzenden Dirk Spaniel, der dem Rechtsaußenlager zugerechnet wird, durch. Die Wahl gilt als vorläufige Richtungsentscheidung in dem von Flügelkämpfen zerrütteten Landesverband (jW berichtete). Weidel betonte das Ziel der Einigkeit der AfD; diese sei Voraussetzung für den Erfolg der Partei bei den bevorstehenden Landtags- und Bundestagswahlen. Gewerkschaften hatten am Sonnabend zu einer Protestdemonstration vor dem Böblinger Kongresszentrum aufgerufen; Hunderte Menschen folgten dem Aufruf. (AFP/jW)