Wirtschaftskrise und kein Ende in Sicht

Mohamed Azakir/REUTERS Vertrauensverlust und Wut: Vom libanesischen Bankensektor profitieren nur noch wenige (Beirut, 16. Januar)

Der Libanon befindet sich in seiner bislang schlimmsten Wirtschaftskrise. Die Staatsverschuldung beläuft sich inzwischen auf 150 Prozent des Bruttoinlandsprodukts bzw. 86 Milliarden US-Dollar. Damit belegt das kleine Land weltweit den dritten Rang unter den am höchsten verschuldeten Staaten. Hinzu kommt eine äußerst defizitäre Haushaltsbilanz – der Export von Gütern deckt gerade einmal 15 Prozent der Importe. Nach Einschätzung der Weltbank ist die libanesische Wirtschaft im Jahr 2019 um mindestens 0,2 Prozent geschrumpft. Die Schere zwischen Arm und Reich geht demnach immer weiter auseinander, die Armutsquote werde vermutlich auf bis zu 50 Prozent ansteigen. Auch die Massenentlassungen der letzten Monate werden wohl weitergehen und die Arbeitslosigkeit – die Quote der arbeitslosen Jugendlichen liegt inzwischen bei über 35 Prozent – noch einmal verschlimmern.

Der Bankensektor, der sich zu großen Teilen im Besitz der politischen Elite befindet, ist in einer ernsten, selbst verschuldeten Krise. Im Ausland lebende Libanesen, deren großzügige Überweisungen man mit hohen Zinsen und einem fest an den US-Dollar gekoppelten Wechselkurs belohnt und letztlich erst ermöglicht hatte, haben ihr Vertrauen in das Bankensystem ihres Heimatlandes längst verloren. Wegen der ausbleibenden Zahlungen sind ausländische Währungen knapp geworden. Infolgedessen hat sich der US-Dollar gegenüber dem libanesischen Pfund um inzwischen mindestens 40 Prozent verteuert. Getroffen werden dadurch die »normalen« libanesischen Bürger, während sich ein kleiner Teil weiterhin den Zugang zu billigen US-Dollars sichert. Vor allem die größtenteils korrupte politische Elite hat die fatale wirtschaftliche Lage verschuldet. Während die Mitglieder libanesischer Regierungen immer neue Schulden anhäuften, verschwand das meiste Geld in ihren eigenen Taschen oder wurde zur Sicherung persönlicher Machtinteressen eingesetzt. Investitionen in Infrastruktur, wie etwa die Strom- oder Trinkwasserversorgung, oder in soziale Sicherungssysteme und kollektive Güter unterblieben beinahe komplett. Inzwischen wird fast die Hälfte der Staatseinnahmen für die Bedienung von Auslandskrediten eingesetzt.

Als der Libanon dann noch 1,7 Millionen syrische Kriegsflüchtlinge aufnahm, machten nicht nur Müllberge auf Beiruts Straßen und immer häufigere Stromausfälle das ganze Ausmaß der jahrzehntelangen Misswirtschaft deutlich. Der sinkende Ölpreis und entsprechend rückläufige Überweisungen von Auslandslibanesen aus den Golfstaaten, der Niedergang des Tourismussektors sowie die Auswirkungen des Krieges in Syrien, einem wichtigen Handelspartner des Libanon, trugen ebenfalls zur sich rapide verschlechternden Lage und dem in Folge schwindenden Vertrauen der libanesischen Bürger und der internationalen Finanzmärkte bei. Die Schließung der Banken im Oktober letzten Jahres und die damit einhergehenden Kapitalfinanzkontrollen lenkten schließlich die geballte Wut der Demonstrierenden gegen die Geldhäuser. Sie zerschlugen Bankautomaten und Fensterscheiben, andere klagten wegen der Einbehaltung ihres Vermögens: Nur wenige hundert Dollar dürfen Libanesen seit letztem Herbst pro Woche abheben, Auslandsüberweisungen sind nicht mehr möglich. Der Verdacht, so solle das Risiko einer Kapitalflucht minimiert, letztlich aber ausländischen Gläubigern Vorrang eingeräumt werden, liegt auf der Hand.

Und tatsächlich stellt sich die Regierung Diab ganz akut die Frage, ob es gelingt, die nächsten, am 9. März fälligen Anleihezahlungen zu leisten. Dabei handelt es sich um einen Eurobond in Höhe von 1,2 Milliarden US-Dollar. Beratungen mit dem Internationalen Währungsfonds laufen bereits. Zudem hat Finanzminister Ghasi Wasni angekündigt, man sei dringend auf eine ausländische Finanzspritze angewiesen, um Weizen, Heizöl und Pharmazeutika einkaufen zu können. Die Zeiten, in denen die Zahlungsmoral Beiruts als tadellos galt, scheinen zumindest vorerst passé zu sein.