Coronavirus: Quarantäne in Germersheim beendet

Germersheim/Beijing. Während die Zahl der Infektionen und Todesfälle durch das Coronavirus in China weiter steigt, hat sich die Lage in der Bundesrepublik am Wochenende entspannt. Im pfälzischen Germersheim endete am Sonntag die Quarantäne für rund 120 Rückkehrer aus China. In Bayern wurden Patienten als geheilt entlassen. Frankreich meldete hingegen den ersten Todesfall durch die neue Lungenkrankheit Covid-19 in Europa. Und auf dem in einem japanischen Hafen liegenden Kreuzfahrtschiff »Diamond Princess« haben sich auch zwei Deutsche infiziert. Wie die Gesundheitskommission in Beijing am Sonntag mitteilte, starben an der Lungenkrankheit erneut 142 Patienten, womit die Gesamtzahl der registriertenTodesopfer in China auf 1.665 stieg. Zudem wurden 2.009 neue Infektionen mit dem Erreger Sars-CoV-2 nachgewiesen. (dpa/jW)