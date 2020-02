Israel greift »Hamas-Ziele« in Gaza an

Tel Aviv. Die israelische Armee hat in der Nacht zum Sonntag mehrere Ziele der Hamas im Gazastreifen angegriffen. Unter anderem sei ein militärischer Stützpunkt getroffen worden, teilte ein Armeesprecher auf Twitter mit. Damit sei auf einen Raketenangriff aus dem Gazastreifen heraus am Samstag abend geantwortet worden. Zudem will Israel die geplante Ausweitung der Fischereizone, die Einfuhr von Zement und die erneute Vergabe von Einreisegenehmigungen für 500 Geschäftsleute stoppen. (dpa/jW)