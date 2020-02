Atmo Rights39/arte Der Kairoer Polizist Noredin (Fares Fares) gerät in eine Massendemonstration des »arabischen Frühlings«: »Die Nile Hilton Affäre«

Die Nile Hilton Affäre

In einem Luxushotel in Kairo wird ein Zimmermädchen Zeugin, wie eine Frau ermordet wird. Vordergründig scheint es sich um die Ermordung einer berühmten Sängerin zu handeln. Doch der ermittelnde Beamte bekommt es mit einem komplizierten Fall zu tun, in den Prominente des Landes verwickelt sind, die eine Aufklärung des Mordes um jeden Preis verhindern wollen. Der Film konnte in Ägypten nicht fertiggestellt werden, weil die Behörden die Dreherlaubnis entzogen hatten. S/DK/D/F 2017.

Arte, 20.15 Uhr

Jäger des verlorenen Schatzes

Im Auftrag eines US-Geheimdienstes macht sich der Archäologe Dr. Henry Jones 1936 auf die Suche nach der legendären und geheimnisumwitterten Bundeslade, von der im Alten Testament die Rede ist. Zeitgleich fahnden auch die Nazis nach dem wertvollen Artefakt, das über mächtige Kräfte verfügen soll. Nachdem Jones die Bundeslade in Ägypten aufgespürt hat, beginnt eine gefährliche Verfolgungsjagd. USA 1981. Von Steven Spielberg, mit Harrison Ford.

Kabel eins, 20.15 Uhr

System Error – Wie endet der Kapitalismus?

Gute Frage im bürgerlichen Fernsehen. Auf der Suche nach Antworten taucht dieser Film in die schmutzige Welt des Kapitalismus ein, zeigt spätestens seit Marx offenliegende Zusammenhänge und die pathologischen Zwänge des Systems auf – rennt also, kurz gesagt, offene Türen ein. D 2018.

WDR, 22.55 Uhr

Sklaven der Straße

Lohndumping in der Logistikbranche

3,6 Millionen Menschen arbeiten in Europa als Fernfahrer. Vor allem Logistikunternehmer aus dem Osten drängen in den umkämpften Markt. Verlierer sind die Fahrer, auf deren Rücken der Preiskampf in der Speditionsbranche ausgetragen wird. Sie fahren als Billiglöhner unter menschenunwürdigen Bedingungen und sind den illegalen Machenschaften ihrer Chefs meist schutzlos ausgeliefert. Zu beobachten an den Rändern der Industrieviertel: Fernfahrer, die ohne Zugang zu Sanitäranlagen wochenlang im Lkw leben. Dabei ist die Rechtslage eindeutig. Während der sogenannten Wochenruhezeit müssen sie in richtigen Betten schlafen und den Lkw verlassen.

ZDF, 22.45 Uhr