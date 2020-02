Rotlicht: Grundrente

Axel Heimken/dpa Mehr reisen, mehr feiern dank Grundrente? Schön wäre es. Eine wirkliche Mindestpension, die allen zusteht, wird die Koalition aus CDU/CSU und SPD aber nicht einführen. Viele, vor allem Frauen, fallen raus.

Es wurde lange um sie gerungen. Seit vergangener Woche nun steht die Einigung zwischen den beiden Koalitionspartnern CDU/ CSU und SPD. Die Grundrente kommt. Ab Januar 2021 soll sie an diejenigen ausgezahlt werden, deren gesetzliche Altersrente kleiner ist als die Sozialhilfe, obwohl sie ein Leben lang gearbeitet haben. Finanziert werden soll sie aus Steuermitteln. Finanzminister Olaf Scholz (SPD) will dazu u. a. die Einnahmen aus der geplanten Finanztransaktionssteuer heranziehen.

Die Grundrente soll etwa zehn Prozent über dem persönlichen Sozialhilfeniveau liegen, der Summe aus dem Hartz-IV-Regelsatz und der Warmmiete. Der Regelsatz für Alleinstehende beträgt seit Januar 2020 432 Euro. Bei einer Warmmiete von 420 Euro ergibt sich somit ein Grundsicherungsniveau von 852 Euro. Die niedrigen Renten sollen um durchschnittlich 80 Euro bis zu 400 Euro aufgestockt werden und zwischen 670 und 950 Euro brutto im Monat liegen. Eine Friseurin, die 40 Jahre zu 40 Prozent des Durchschnittslohnes gearbeitet hat, käme monatlich auf 933 Euro statt wie bisher auf 528 Euro.

Anspruch auf die Grundrente soll haben, wer 35 Jahre Rentenbeiträge eingezahlt hat. Diejenigen, die lediglich 34 Jahre oder weniger gearbeitet haben, bleiben außen vor. Angerechnet werden neben der versicherungspflichtigen Beschäftigung auch Zeiten für eine nichterwerbsmäßige Pflege und für die Kindererziehung, sofern man sie beantragt; die ersten zehn Lebensjahre eines Kindes zählen als »Kinderberücksichtigungszeit«. Unberücksichtigt bleiben indes Zeiten der Arbeitslosigkeit, des Mutterschutzes und die Zusatzzeiten bei der Erwerbsminderungsrente. Die erworbenen Rentenansprüche dürfen zudem nicht zu niedrig und nicht zu hoch sein. Nur die, deren Beitragsleistung über 30 und unter 80 Prozent der Durchschnittsleistung liegt, erhalten die höhere Rente.

Des weiteren ist nur anspruchsberechtigt, wer als bedürftig gilt. Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) wollte ursprünglich auf eine Bedürftigkeitsprüfung verzichten, aber die CDU bestand darauf. Der jetzt geschlossene Kompromiss sieht vor, nur das Einkommen zu prüfen, nicht aber – wie bei der Sozialhilfe – auch das Vermögen und den Immobilienbesitz. Die Grundrente erhalten Alleinstehende mit einem Einkommen bis zu 1.250 Euro und Paare mit einem Einkommen bis zu 1.950 Euro. Durch diese Regelung verringert sich die Zahl der in Frage kommenden Personen von ursprünglich etwa drei Millionen auf 1,2 bis 1,4 Millionen Menschen.

Das Problem ist, dass viele Menschen mit sehr niedrigen Renten nicht die Zahl der geforderten Beitragsjahre erreichen. Von denen, die ein geringes Einkommen haben und schlecht qualifiziert sind, darunter mehrheitlich Frauen, bleiben deutlich mehr als die Hälfte unter den erforderlichen 35 Jahren. Damit fallen ausgerechnet jene aus dem Kreis der Berechtigten, für die eine Grundrente nötig und hilfreich wäre. Flächendeckend lässt sich Armut im Alter mit der jetzt beschlossenen Grundrente also nicht bekämpfen. Eine Grundrente, die den Namen verdient, müsste für alle gelten. Andere Länder machen es vor. So erhält in den Niederlanden jeder, der 50 Jahre im Land gelebt hat, als Single mindestens eine Rente von 1.146,51 Euro. Und das auch, wenn er keinen Tag gearbeitet hat.