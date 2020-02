Lieder kennen keine Verbote

Nikolas Sisic/jW

Musiker und Aktivisten des »Grup Yorum«-Solidaritätskomitees forderten am Dienstag in der Ladengalerie der jungen Welt in Berlin, die Kriminalisierung der türkischen Band zu beenden. Konzertverbote, Razzien und Übergriffe des Erdogan-Regimes sind für die seit 35 Jahren bestehende Gruppe in der Türkei an der Tagesordnung. Auch hierzulande ist sie zunehmend Repressionen ausgesetzt. Das sei ein »klarer Beweis für die Zusammenarbeit der BRD mit der faschistischen AKP«. Bandmitglied Sena Erkoc (3. v. l.) erklärte: »Menschenrechte gelten auch für uns!« (jW)