Martin Schutt/zb/dpa Es gäbe so viele schöne Ausbildungsberufe – wenn Lehrlinge nicht ganz unten in der Hierarchie stünden und das auch zu spüren bekämen

Was steckt hinter Ihrer Kampagne?

Als Auszubildende sind wir ständig konfrontiert mit Leistungsdruck. Der Umgangston gegenüber Azubis ist sehr schlecht. Physische und psychische Gewalt sind ein großes Problem. Wer sich über die Lernbedingungen in kleinen Betrieben informiert, dem fällt der Entschluss für eine Ausbildung schwer.

Ist Gewalt gegen Azubis ein berufsspezifisches Problem?

Wir hören aus den Jugendstrukturen der DGB-Gewerkschaften, dass Azubis branchenübergreifend Gewalt ausgesetzt sind. Dazu gehören Belästigungen in der Hotel- und Gastronomiebranche genauso wie körperliche Gewalt im Baugewerbe. Wir entschlossen uns zu der Kampagne, als wir von einem Dachdeckerazubi erfuhren, der geschlagen worden war, weil er keine Sonntagsschicht verrichten wollte. Das sind nicht nur Einzelfälle, sondern es ist ein strukturelles Problem.

Inwiefern?

Fälle von Gewalt in der Ausbildung betreffen uns alle. Die Gangart wird härter, und es überleben nur die stärksten Firmen, sprich diejenigen, die sich über bestehende Regeln hinwegsetzen. Chefs meinen immer öfter, dass ihr Personal ihnen gehört. Hierbei ist es egal, ob es sich um einen großen Konzern oder eine kleine Backstube handelt. Das Auftreten gegenüber uns mag unterschiedlich sein. Doch am längeren Hebel sitzt am Ende der Chef. Unsere Stimme wird noch nicht gehört. Allerdings zeigt die Geschichte, dass, wo sich Arbeiter zusammentun, Veränderungen erzielt werden können.

Schlechte Arbeitsbedingungen gehören also zum Kapitalismus, damit Unternehmen in der Konkurrenz bestehen können. Sind gute Ausbildungsbedingungen überhaupt möglich?

Sie sind möglich, wenn man das richtig angeht. Aber die Politik setzt sich nicht ernsthaft mit den Interessen der Auszubildenden auseinander. Statt dessen versucht sie zu sparen auf Kosten einer effektiven Lehre. Aber der erfolgreiche Kampf um die 35-Stunden-Woche in der westdeutschen Metallindustrie hat gezeigt, dass man auch im Kapitalismus Fortschritte erzielen kann. Deshalb ist es wichtig, dass man sich zusammentut, Probleme erkennt, benennt und gemeinsam aktiv wird.

Wie gehen Sie vor?

Wir wollen, dass die Leute, die davon betroffen sind, anfangen, sich selbst zu organisieren. Wir müssen sehen, in welche Richtung das geht. Das können wir nicht als Kollektiv allein machen, sondern nur mit den Betroffenen zusammen. An erster Stelle steht ein Erfahrungsaustausch. Dazu wollen wir ein erstes Treffen am 29. März in Hamburg veranstalten. Wir erhoffen uns davon, dass betroffene Azubis merken: Sie sind nicht allein, und aus diesem Grund müssen sie gemeinsam etwas dagegen unternehmen. Wenn wir uns über die Probleme in den jeweiligen Bereichen einen Überblick verschafft haben, können wir beginnen, aktiv zu werden.

Wird Ihre Kampagne von den Gewerkschaften getragen?

Einzelne Azubis waren bereits gewerkschaftlich organisiert und haben gemerkt, dass übergreifend etwas unternommen werden muss. Die Arbeit innerhalb der jeweiligen Gewerkschaft genügt nicht. Viele Azubis haben noch keinen Draht zu Gewerkschaften und lernen sie in der Berufsschule als Organisationen kennen, die sich in erster Linie um Tarifpolitik kümmern. Gewerkschaftliche Organisation kann aber auch bedeuten, sich selbst für die eigenen Rechte einzusetzen.

Wie wurde Gewalt gegen Azubis bisher problematisiert?

Es ist schwierig, das überhaupt anzusprechen, wenn man als Azubi mit 16/17 Jahren in einen Betrieb kommt und einem alle erst mal sagen, du bist ’ne Pfeife, du kannst ja gar nichts; wenn man Mädchennamen bekommt, die ganze Zeit gehänselt wird und nur schlecht über einen geredet wird. Die eigenen Kollegen beim Betriebsrat oder beim Chef anzuschwärzen führt nur dazu, dass sich die Schikanen intensivieren. Die Konsequenz ist dann, dass Ausbildungen abgebrochen werden oder der Betrieb gewechselt wird.

Wer ist das Kollektiv »Soziale Kämpfe«?

Das Kollektiv ist ein Zusammenschluss von Leuten, die eine Verbesserung innerhalb der Gesellschaft erreichen wollen. Ob organisiert oder nicht – wir wollen denen eine Stimme geben, die keine haben.