Schluss mit schmutzig

Oliver Dietze/dpa Stahlarbeiter aus dem Saarland zu Beginn ihres »Walk of Steel« in Völklingen am 31. Januar

Zehn Tage lang sind sie gewandert, bei Wind und Wetter, 350 Kilometer weit, von Völklingen bis nach Brüssel. Am Ziel angekommen, standen am Montag vormittag Dutzende Stahlkocher aus dem Saarland bei Franciscus »Frans« Timmermans, Vizepräsident der Europäischen Kommission, auf der Matte, um sich für den Erhalt ihrer Arbeitsplätze stark zu machen. Noch sind in der saarländischen Stahlindustrie knapp 14.000 Menschen direkt beschäftigt, während insgesamt 22.000 Jobs von der Branche abhängen. Viele davon, wenn nicht bald alle, sind akut in Gefahr. Erst im Herbst hatten die Dillinger Hüttenwerke und die Saarstahl AG angekündigt, in den kommenden drei Jahren 1.500 Stellen zu streichen. Weitere 1.000 sollen an externe Dienstleister ausgelagert werden. Passiert auf kurze Sicht nichts Grundlegendes, wird der Schwund nicht aufzuhalten sein.

Mit ihrem »Walk of Steel« wollen die Betroffenen ein Zeichen setzen und Druck ausüben, damit die Politik die Weichen auf eine ökologische und klimaverträgliche Stahlproduktion in Deutschland und Europa stellt. Unter den Vorzeichen der alten Technologie, bei der unter Einsatz von Kokskohle gefertigt wird, ist deutscher Stahl auf dem Weltmarkt zu teuer. Vor allem Billigimporte aus China, der Türkei, Ukraine und Indonesien drücken die Nachfrage. Außerdem werden beim Stahlkochen riesige Mengen an CO2 freigesetzt, die allein rund 30 Prozent aller Emissionen der heimischen Industrie ausmachen. Abhilfe verspricht derweil die Verwendung von Wasserstoff. Damit könnte der Ausstoß schädlicher Treibhausgase um bis zu 97 Prozent gesenkt werden.

Allerdings würde die Transformation mit enormen Kosten zu Buche schlagen. Geld, das die hiesigen Unternehmen nicht allein aufbringen können bzw. wollen. Investitionen von bis zu 30 Milliarden Euro sollen vonnöten sein, um die Technik marktfähig und die betrieblichen Strukturen sozialverträglich auf sogenannten grünen Stahl umzustellen. Am Sonntag saß Tim Hartmann, Chef der SHS – Stahl-Holding-Saar, mit Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) auf einem Diskussionspodium in Dillingen und bekräftigte: »Die Entscheidung muss in diesem Jahr fallen, jetzt wird sich zeigen, ob wir in Europa Modellregion werden oder ob wir Klimaversager werden.« Wie das ZDF am Montag berichtete, plädierte Hartmann für einen verbindlichen Zeitplan, innerhalb dessen die Herausforderungen zu stemmen wären.

Immerhin verbreitete Altmaier Zuversicht. Er werde in dieser Woche erneut mit Vertretern der stahlproduzierenden Unternehmen und der Gewerkschaften zusammentreffen, und »ich gehe davon aus, dass wir möglichst bald dieses gemeinsame Konzept haben werden«. Dann müsse es parlamentarisch angenommen werden, er sei aber guter Dinge, »dass sich die große Koalition einig werde.« Zu Wort kam auch Roland Döhrn vom Essener Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung RWI. »Wenn man deutschen Stahl künftig als grünen Stahl erzeugt – also ohne CO2-Emissionen –, dann hat das sicherlich eine Zukunft«, sagte er. Allerdings würden auch dann »sicherlich nicht alle Standorte erhalten bleiben, oder es wird sogar Stahl an ganz neue Standorte wandern«. So sei etwa auch das Saarland für die »grüne« Produktion nur »bedingt geeignet«.

Eigentlich hatte die Industriegewerkschaft Metall (IGM) für Montag morgen zu einer Großdemonstration in Brüssel unter Beteiligung Hunderter Stahlarbeiter aus Deutschland aufgerufen. Wegen des Sturmtiefs »Sabine« musste die Veranstaltung kurzfristig abgesagt werden. So ging die Übergabe ihres Forderungskatalogs durch die saarländischen Protestmarschierer ohne größeres Medieninteresse über die Bühne. »Jetzt muss eine politische Entscheidung her, in welche Richtung die Politik auf Bundes- und EU-Ebene gehen will«, äußerte sich der zweite Bevollmächtigte der IGM Völklingen, Ralf Cavelius, am Montag gegenüber junge Welt. »Ohne öffentliche Förderung bewegt sich die Branche auf den Abgrund zu.«