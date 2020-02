Nachschlag: Krisentalk mit Kaffee

Rainer Jensen/dpa Hiltrud Werner bringt als VW-Vorständlerin viel Durchsetzungsvermögen in Männercliquen mit

Topmanagerin ist sie. Seit gut drei Jahren verantwortet sie im Vorstand der Volkswagen AG den Geschäftsbereich Integrität und Recht. Und das als Frau aus dem Osten, genau genommen: aus dem schlagzeilenträchtigen Thüringen. Ihr Name: Hiltrud Dorothea Werner.

Nein, völlig widerstandslos sei sie die Karriereleiter nicht emporgestiegen, erzählt die Wirtschaftswissenschaftlerin. In der Automobilwirtschaft sei so etwas eh nicht leicht. Dass ihre Herkunft und ihr Geschlecht ohne Unterlass betont werden, findet sie bedauerlich. Irgendwie scheint das aber nötig zu sein. Ausnahmen in männerdominierten Führungscliquen sind halt keine Selbstverständlichkeit.

Brisant war ihr VW-Einstieg. Denn sie übernahm direkt nach der Dieselaffäre 2016 den Posten im Konzern und hielt dem hohem öffentlichen Druck stand. Politisch kriselt es hierzulande an vielen Ecken und Enden, das merkt auch Werner. Für die AfD hat die Wirtschaftskapitänin nichts übrig, weder im Land noch in den Betrieben. (or)