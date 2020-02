Matthias Balk/dpa Ein Fernsehstammtisch, bei dem das Bier schal wird: Armes Bayern

Weil keine Züge fahren, sitze ich am Montag in Nürnberg fest. Das gibt mir Gelegenheit, über das nachzudenken, was ich gestern im Fernsehen erlebt habe. Ich war zu spät aufgestanden für die Messe, also habe ich mir um elf Uhr den »Sonntagsstammtisch« im Bayerischen Rundfunk angeschaut. Diese Sendung hat früher jede Woche der ehemalige Münchner Softpornodarsteller Helmut Markwort moderiert. Jetzt ist Ex-Spiegel-Chefredakteur Hans Werner Kilz Gastgeber, zusammen mit den Topanalysten Evelyn Ehrenberger (Chemikerin) und Christian Neureuther (Skifahrer). Dazu eingeladen waren Markus Wasmeier (auch Skifahrer) und der Generalsekretär der Bayern-SPD, Uli Grötsch.

Die fünf am Stammtisch kommentieren in rascher Folge Themen der Woche. Im Hintergrund sitzen Eingeborene, authentisch in Gardinen und Tierhäute gekleidet, und angeln Weißwürste aus der Schüssel. Eine prächtige Bergblondine wogt durch das Wirtshaus und trägt Biere aus. Sie wäre nicht vonnöten für unsere fünf Fernsehdisputanten: Jetzt ist schon eine halbe Stunde Sendezeit vorbei, und noch keiner von denen hat sein Bier ausgetrunken.

Damit zum Bericht über den Wettbewerb: »Wer schafft sein Bier als erstes?«

Die Aufstellung: An der Weißen: Kilz, Neureuther und Grötsch, Frau Ehrenberger hat ein dunkles Hefe, und der Wasmeier verbirgt seine Halbe in einem Seidla.

Der Spielverlauf: Es entwickelt sich schnell ein Zweikampf um die Spitze zwischen dem drahtigen Neureuther und dem halbrunden Sozi. Irgendwann zieht Grötsch einige Eichstrichbreiten davon, beim Zwischenanstoß um 11.53 Uhr kann er seine Führung noch ausbauen. In der Schlussphase tut Neureuther erst unbeteiligt und schluckt dann unauffällig zum Gleichstand. Grötsch, in Siegeserwartung das Weizenglas knetend, passt nicht auf. Dann ist es passiert, der Abspann läuft, sie stoßen zum Abpfiff an, das Spiel ist vorbei. Der Sozi hat den sicher geglaubten Sieg in der Nachtrinkzeit noch aus der Hand gegeben. Am Ende sind Neureuther und Grötsch mit je 0,4 Litern vorne, vor Ehrenberger (0,3), Kilz (0,2) und Wasmeier (0,1 und 86 Milliliter, mit der Hintertorkamera im Seidla gemessen).

Armes neues Bayern. Ganz ausgetrunken hat in einer Stunde Sendezeit koana vo de Kratler. Eine Halbe in einer Stunde, das wären bei einem Gaststättenbesuch von acht Stunden Dauer nur acht Bier. Da kommst du morgens um vier aus der Kneipe und bist gleich wieder durstig. Und alles hat zu. Apropos. Es ist noch vor zwölf Uhr mittags. Man könnte mal schauen, ob es am Nürnberger Bahnhof irgendwo ein Weißwurstfrühstück gibt.