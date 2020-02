Die AfD-Variante

Michael Reichel/dpa Erfurt, 5. Februar: Die AfD-Landtagsfraktion applaudiert Thomas Kemmerich (FDP) nach seiner Vereidigung als Ministerpräsident Thüringens

Wie lang oder kurz der politische Hebel war – d. h. wie umfangreich die Absprachen waren –, mit dem der FDP-Politiker Thomas Kemmerich auf den Stuhl des Thüringer Ministerpräsidenten gehievt wurde, ist unbekannt. Klar ist: Es war eine mit CDU und FDP auf Landes­ebene abgekartete Aktion, die Bundesvorsitzenden beider Parteien waren eingeweiht. Beachtlich ist die bundesweite Wirkung: die CDU-Vorsitzende zum Rücktritt gezwungen, der FDP-Chef auf Bewährung bis zur Bürgerschaftswahl in Hamburg am 23. Februar. Bezeichnungen wie drohende »Staatskrise« in Thüringen (Bodo Ramelow) oder »dramatische Situation« fürs gesamte Land (die Grünen-Vorsitzende Annalena Baerbock) sind dennoch übertrieben. Die SPD hält im Bund an der Koalition mit CDU und CSU vorläufig fest, die Kanzlerin hat mit Ramelow im Telefongespräch aus der Tagung des Koali­tionsausschusses am Sonnabend heraus den weiteren Weg abgestimmt: Wahl des Linke-Politikers zum Thüringer Regierungschef, was Stimmen aus CDU und/oder FDP für ihn voraussetzt. Irgendwann im Jahr Neuwahlen. Die FAZ hatte das am Sonnabend vorab auf Seite eins gemeldet: »CDU will Ramelow Wahl zum Ministerpräsidenten ermöglichen«. Das wäre das, was der nun geschasste Vorsitzende der CDU Thüringen, Mike Mohring, am Wahlabend des 27. Oktober 2019 öffentlich erwogen hatte.

Eine einfache Rückkehr zu diesem Ausgangspunkt ist das nicht, schon weil Mohring abtritt. Taktische Spiele und Versuche, strategische Weichenstellungen vorzunehmen, überschnitten sich seither. Zur Taktik: Bereits am 1. November hatte sich Björn Höcke mit einem Brief an Mohring und Kemmerich gewandt, in dem er »neue Formen der Zusammenarbeit« anbot. Was daraus bis zur Wahl des FDP-Mannes folgte, ist im Detail noch unbekannt, aber das Resultat spricht für sich. Es wurde zudem drei Tage vor der Abstimmung von einem langjährigen Mitarbeiter Mohrings in einem Beitrag für The European. Das Debattenmagazin bereits gerechtfertigt. Autor Karl-Eckhard Hahn kommt aus dem Milieu der Edelnazis. Rechte westdeutsche Altkader wie ihn zog es nach dem DDR-Anschluss scharenweise in den Osten. Sie nutzen dort CDU, FDP und AfD als Sprungbrett, um dem Sektendasein zu entkommen. Ihr ideologisches Hauptinstrument ist die im deutschen Imperialismus »bewährte« Kombination von »nationaler« und »sozialer« Frage. Der demagogische Leim klebt wie vor 100 oder 90 Jahren in damaligen Krisen.

Deren Beherrschung, d. h. die Abwälzung aller Krisenkosten auf die Lohnabhängigen, ist für die deutsche Bourgeoisie aber eine strategische, eine Klassenfrage. Sie ist allerdings, das zeigt die CDU, gespalten darüber, ob das autoritär oder liberal durchzusetzen ist. Der Auftrag ans Regierungspersonal lautet jedenfalls, mit allen Mitteln eine »Gelbwesten«-Explosion zu verhindern. Die Einbindung der AfD bleibt da eine Variante. Deswegen war die Kemmerich-Wahl kein Zufall.