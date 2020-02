»Grundrente« am 19. Februar im Kabinett

Berlin. Die Bundesregierung will die sogenannte Grundrente für Geringverdiener eine Woche später als zunächst geplant verabschieden. Der Gesetzentwurf von Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) stehe nun doch erst am 19. Februar im Bundeskabinett auf der Tagesordnung, das habe »mit internen Terminverschiebungen zu tun«, sagte ein Sprecher Heils am Montag in Berlin. (dpa/jW)