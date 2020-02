Verlorene Schlacht

Arnulf Stoffel/dpa An den »Wettbewerbshütern« von EU und BRD vorbei schöpfte ein Oligopol diverser Hersteller kräftig Zusatzprofite ab

Fast zehn Jahre nach dem Aus des europäischen Lkw-Kartells läuft das juristische Nachspiel auf Hochtouren. Vor dem Münchener Landgericht konnten die Konzerne nun einen kleinen Erfolg verbuchen: Die bislang größte Schadenersatzklage wurde am Freitag erst mal abgewiesen.

Geklagt hatten rund 3.000 Transportunternehmen, die zusammen 867 Millionen Euro Schadenersatz wegen des Kaufs von insgesamt 84.000 überteuerten Lastwagen fordern. Die Ansprüche hatten sie in Form einer Sammelklage an das Inkassounternehmen »Financialright« übertragen, das daraufhin als alleiniger Kläger auftrat. Diese Form des »Masseninkassos« sei jedoch unzulässig, hieß es in München. Ob die eigentlichen Vorwürfe vor Gericht Bestand haben, bleibt damit allerdings unbeantwortet.

Die EU-Kommission hatte bereits 2011 wettbewerbsrechtliche Untersuchungen gegen die Lkw-Produzenten MAN, Daimler, DAF, Iveco und Volvo/Renault aufgenommen. Fünf Jahre später sah es die Brüsseler Behörde als erwiesen an, dass die Beteiligten im Zeitraum von 1997 bis 2011 Preislisten ausgetauscht und Innovationen gezielt verschleppt hatten. Experten gehen davon aus, dass die Preise für die Lkw dieser Marken dadurch um rund 20 Prozent über dem Marktwert lagen. 2016 wurde deshalb die bislang höchste Strafe in der Geschichte des EU-Kartellrechts verhängt. Insgesamt 3,8 Milliarden Euro mussten die Konzerne berappen. Der größte Anteil kam mit 1,09 Milliarden aus den Kassen von Daimler.

Gegenwärtig schreiten in den größten Industriebranchen der stärksten Mitgliedsländer die Zentralisierungsprozesse voran. Die Aneignung von Monopol- oder Oligopolrenten stabilisiert die Profitrate. Derweil bemühen sich Brüsseler Wettbewerbshüter weiterhin darum, das Konkurrenzprinzip aufrecht zu erhalten. Das Kartellrecht der Staatengemeinschaft ist den Funktionären der großen Industriekapitalfraktionen ein Dorn im Auge: »Die Wirtschaftsminister von Deutschland, Frankreich und Polen haben bereits konkrete Vorschläge zur Modernisierung des EU-Wettbewerbsrahmens vorgelegt«, heißt es etwa in der »Industriestrategie 2030«, die Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) im November vorgelegt hatte.

Diese Strategie zielt darauf ab, in Schlüsselindustrien deutsche und europäische »Champions« aufzubauen, die es mit den Topkonzernen der Welt aufnehmen können. Der Wettbewerb zwischen Unternehmen wird zugunsten der Konkurrenzfähigkeit im imperialistischen Kampf zwischen den großen Wirtschaftsblöcken aufgegeben. Auch Kartelle passen da ins Bild. In diesem Spannungsfeld zwischen institutionalisierter Wettbewerbsgläubigkeit und monopolkapitalistischen Industriestrategien muss betrachtet werden, wie die Justizsysteme der Mitgliedsstaaten weiter mit den Schadenersatzansprüchen der Geschädigten des Lkw-Kartells umgehen, insbesondere wenn die Verfahren vor den hohen Instanzen landen.

Es scheint gewiss, dass die vergangene Woche abgewiesene Klage letztlich vor den Bundesgerichtshof (BGH) kommt. Dort wird auch grundsätzlich über die Zulässigkeit derartiger Sammelklagen entschieden. Zudem ist der BGH mit einem Streit darüber befasst, wann die Verjährungsfrist im Zusammenhang mit den Vergehen des Kartells endet. Das ist relevant, denn bis die komplexen Verfahren in Karlsruhe verhandelt werden, dürften Jahre ins Land ziehen, erläuterte etwa der Frankfurter Kartellrechtler Jens Steger am Freitag gegenüber der Deutschen Presseagentur.

Mit Blick auf bisherige Entscheidungen nachgeordneter deutscher Gerichte fällt die Bilanz bislang gemischt aus: Im ersten Urteil eines Oberlandesgerichtes (OLG) wurde im März 2019 die Klage der Spedition NTL, Nijmeijer, aus Gronau im Münsterland gegen die Lkw-Marke DAF des US-amerikanischen Produzenten Paccar zurückgewiesen. Die Spedition habe die Fahrzeuge nicht direkt beim Produzenten, sondern bei einem Zwischenhändler gekauft, lautete das Argument des OLG Düsseldorf. Im April des gleichen Jahres urteilte das OLG Stuttgart im Fall der Klage eines Bauunternehmens, dass es »wahrscheinlich« einen Kartellschaden gegeben habe. Die vom Kläger veranschlagte Schadenssumme von 600.000 Euro wurde damit jedoch noch nicht bestätigt. Zahlreiche weitere Klagen sind anhängig. Allein beim Landgericht München mehr als 100, darunter eine weitere von »Financialright« über 541 Millionen Euro, sowie eine der Deutschen Bahn. Auch die Bundeswehr sieht sich geschädigt und hofft auf Ausgleichszahlungen.

Gegen die Gerichtsentscheidung vom Freitag, die Sammelklage nicht zuzulassen, kündigte »Finanialright« umgehend Berufung an. Man habe »eine Schlacht verloren, nicht den Krieg«. Die Entscheidung sei falsch. In letzter Instanz wird der BGH entscheiden müssen – wenn die illegalen Absprachen bis dahin nicht verjährt sind.