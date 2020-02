Sensible Ermittlungen

Appaloosa/commons.wikimedia.org/wiki/File:GDR_Stasi_Office.jpg creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.en Effiziente Arbeit: Büro eines hauptamtlichen Mitarbeiters des MfS

Einer der dümmeren Vorwürfe gegen die DDR geht so: In der DDR gab es Verbrechen, richtige schlimme Straftaten – und das, obwohl es sie laut sozialistischer Ideologie ja nicht zu geben hatte, woraus resultierte, dass man darüber auch öffentlich Stillschweigen wahren musste. Man könnte natürlich gegenargumentieren und feststellen, dass kein Mensch je behauptet hat, dass der Aufbau des Sozialismus gleichzeitig auch alle Arten von Straftaten verhindert.

Richtig ist allerdings, dass sich die Mitarbeiter der DDR-Strafverfolgungs- und Rechtspflegeorgane schon darüber Gedanken gemacht haben, wie man die Anzahl von Vorbereitungen und Begehungen von Straftaten durch das Ausschalten gesellschaftlich begünstigender Faktoren minimieren und, nach der Strafverfolgung und -verbüßung, die Täter resozialisieren kann. Einige der getroffenen Maßnahmen haben im Laufe der 40 Jahre auch durchaus zu Erfolgen geführt. Und bei einigen schweren Straftatbeständen wuchs die Zahl der verübten Delikte während der Existenz der DDR nicht oder kaum an. So blieb die Mordrate fast konstant. Aber es gab sie, die Raube, Überfälle, Vergewaltigungen und auch Morde. Für die Aufklärung der Straftaten war die Polizei mit all ihren Gliederungen zuständig, und die Aufklärungsraten konnten sich sehen lassen. Standen die schweren Straftaten im Zusammenhang mit in- oder ausländischen Funktionsträgern, berührten sie besonders sensible Themen des gesellschaftlichen Zusammenlebens oder bestand der Verdacht, dass ausländische Kräfte darin verwickelt waren, wurden die Ermittlungen von der Untersuchungsabteilung des Ministeriums für Staatssicherheit (MfS) unterstützt oder übernommen.

Hans Becker war einer jener Ermittler und der letzte Leiter des Referats 1 der Hauptabteilung IX/7. In dem Buch »Der Sonderermittler« beschreibt Becker mehr als 40 verschiedene Fälle aus seiner Arbeit, vom Selbstmord eines Funktionärs, über die bekannten Knabenmorde in Eberswalde (1969 und 1971) bis zu den Ermittlungen im nicht stattgefundenen »Honecker-Attentat« oder zum Unfalltod eines französischen Militärangehörigen in einem Fahrzeug der Verbindungsmission. Einige Fälle konnten nicht ganz geklärt werden, wie der Bilderraub in Gotha 1979, der jüngst erneut Schlagzeilen machte, als die gestohlenen Gemälde wieder auftauchten.

Die Schilderungen Beckers sind sachlich, präzise und zeigen die Zusammenarbeit der MfS-Ermittler mit den Kriminalisten des Innenministeriums sowie Wissenschaftlern aus dem Kriminaltechnischen Institut, verschiedenen Forensikern, aber auch immer wieder hinzugezogenen einzelnen Wissenschaftlern. So wurde z. B. im Zusammenhang mit den Knabenmorden in Eberswalde durch den forensischen Psychiater Hans Szewczyk erstmals ein sogenanntes Täterprofil erstellt (Profiling) mit dem die Kriminalisten arbeiteten – übrigens mehr als zwölf Jahre bevor die Methode in den USA aufkam.

Das alles ist spannend zu lesen und bietet auf seine Weise einen interessanten Blick auf die dunklen Seiten des Lebens, die es auch in der DDR gab.