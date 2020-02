Russland: Neue Dokumente zur Jalta-Konferenz veröffentlicht

dpa Und was gab’s zu Mittag? Die »Großen Drei« in Jalta (1.2.1945)

Moskau. Zum 75. Jahrestag der Jalta-Konferenz hat Russland bislang unveröffentlichte Dokumente online gestellt. Zu finden sind auf der Internetseite etwa Verhandlungsprotokolle und Briefe hochrangiger Diplomaten, wie das russische Außenministerium am Dienstag in Moskau mitteilte. Nachzulesen ist beispielsweise auch, was es bei dem Treffen vom 4. bis 11. Februar 1945, das in die Geschichte als die Krim-Konferenz von Jalta einging, zum Mittagessen gab oder wer den sowjetische Staats- und Parteichef Josef Stalin begleitete. In dem Krim-Kurort beschlossen der US-amerikanische Staatschef Franklin D. Roosevelt, der britische Premierminister Winston Churchill und Stalin unter anderem die Teilung Deutschlands in Besatzungszonen. Nach Angaben des Außenministeriums werden derzeit weitere Dokumente digitalisiert, um sie zu veröffentlichen. Hintergrund ist der 75. Jahrestag des Kriegsendes, den Moskau am 9. Mai mit der größten Militärparade der russischen Geschichte begehen will. (dpa/jW)