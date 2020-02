Eurowide Film Production/FOZ/France 2 Cinéma Paul bleibt allein am Strand zurück, nachdem eine Unbekannte Mousse Ratschläge zur Schwangerschaft machte: »Rückkehr ans Meer«

Re: Streit um die Weichsel

Das Ende eines wildes Flusses?

Wie eine Königin herrscht sie über das Land: Die Weichsel. Noch ist sie ein weitgehend naturbelassener Strom. Nun jedoch plant die polnische Regierung, den Fluß zu regulieren, um ihn für die Containerschiffahrt nutzbar zu machen. »E 40« nennt sich das gigantische Wasserstraßenprojekt, das die Ostsee mit dem Schwarzen Meer verbinden soll. Umweltschützer sehen darin eine Gefährdung einer der letzten urwüchsigen Flusslandschaften in Europa. Binnenschiffer hingegen hoffen, dass dadurch ihr Beruf endlich wieder eine Perspektive bekommen könnte.

Arte, 19.40 Uhr

Glanz um jeden Preis

Kinderarbeit für die Glitzerkosmetik

Mica ist ein natürliches Mineral, das Kosmetika Glanz verleiht. Doch es hat eine üble Seite. Denn oft wird der Rohstoff aus illegalen Minen und von Kindern gefördert. Zulieferer und Verarbeiter garantieren dabei angeblich höchste Standards bei Arbeits- und Umweltschutz. Und sie betonen ihr Bekenntnis zu null Toleranz gegenüber Kinderarbeit. Doch der Reporter trifft Minenbesitzer, Zwischenhändler und Exporteure, die ihre Augen vor dem Elend verschließen.

ZDF, 22.45 Uhr

Rückkehr ans Meer

Mousse und Louis sind Junkies und leben den Tag – bis Louis an der Droge stirbt. Kurz danach stellt Mousse fest, dass sie schwanger ist. Von Louis’ Mutter zur Abtreibung gedrängt, entschließt sie sich, das Kind auszutragen und flüchtet aus Paris in ein Landhaus am Meer. Hier wird sie von Louis’ homosexuellem Bruder Paul besucht, der ihr bald zum Vertrauten wird. Ach, das Meer – was heilt es nicht? F 2009.

Arte, 22.55 Uhr

Bad Banks, Folge 1, Staffel 1

Dieses quasi Deutsche-Bank-Ding wurde hier noch nie empfohlen, aber: Das hat schon was, ist gut gespielt und nicht völlig blöd geschrieben. Bevor man in die gerade angelaufene zweite Staffel einsteigt, vielleicht hier, spät, mit der ersten beginnen. D/LUX 2018.

Arte, 0.20 Uhr