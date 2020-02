Abraham, Kratzert

Anna Photografie/Kulturmaschinen Verlag Schrieb gern tolle Kinderbücher: Peter Abraham

»Du musst für Kinder genauso schreiben wie für Erwachsene, nur besser!« soll Maxim Gorki einem jungen Autor geraten haben. Dieser Autor war nicht Peter Abraham, aber der hat es beherzigt. Seine Kinder- und Jugendbücher sind echte Literatur, und dass der 1936 geborene Berliner am 6. Februar vor fünf Jahren starb, ist ein großer Verlust. Als Kind erlebte Abraham, was es heißt, verfolgt zu werden, er versteckte sich unter falschem Namen bei Pflegeeltern. 1981 hat er seine Kriegserlebnisse in dem Kinderbuch »Pianke« verarbeitet, 2011 in seiner Autobiografie »Als ich das Spielen verlernte« davon berichtet. Nach dem Studium der Filmdramaturgie schrieb er 1963 sein erstes Buch. Seine Stoffe eigneten sich oft als Filmvorlagen, etwa »Die Schüsse der Arche Noah« und »Das Schulgespenst«, das in den neunziger Jahren Fortsetzungen erlebte. Auch seine heiteren Alltagsgeschichten für Erwachsene wurden zu Filmen, etwa »Rotfuchs« (1973), der erst kürzlich wiederholt wurde, und »Komm mit mir nach Chicago« (1982), den man gern wiedersehen würde.

Ein besonders faszinierender Alltagsfilm (auch schöne Ferien sind eine Art Alltag) entstand nach Abrahams Erzählung »Ein Kolumbus auf der Havel« (1978). Ein kleines Mädchen und die skeptische Mutter lassen sich überreden, mit dem segelbegeisterten Vater in den Ferien eine lange Bootsfahrt zu unternehmen. Ursula Werner und Dieter Wien spielten die Eltern halb komisch, halb ernst. Dass ihnen das so gut gelang, war auch der Schauspielerführung des Regisseurs Hans Kratzert zu verdanken. Der aus Niederschlesien stammende Kratzert, der am Montag 80 wurde, hatte als Kind vielerlei Fluchterfahrungen verarbeiten müssen, umso besser verstand er es, Filmen für Kinder Glaubhaftigkeit zu verleihen. Dabei hatte er bei der Defa zunächst mit einigem Erfolg Spielfilme für Erwachsene inszeniert, einen Krimi, einen Liebesfilm, und bei dem Indianerfilm »Tecumseh« (1972) lobte die Kritik, dass Gojko Mitic so locker wie nie zuvor gewesen sei.

Diese Lockerheit zeichnete auch Kratzerts Kinderfilme aus. Nur wenige davon, wie »Hans Röckle und der Teufel« (1974) und »Der Drache Daniel« (1990) waren – ungewöhnliche – Märchen. Zu seiner Spezialität wurden Gegenwartsfilme mit und für Kinder, die sich oft durch einen Humor auszeichneten, den auch die Eltern mochten, von »Wir kaufen eine Feuerwehr« (1970) über »Ottokar, der Weltverbesserer« (1976) zu »Taubenjule« (1982).

Nach der Kündigung bei der Defa im Jahr 1990 hat Kratzert, dessen Filme nicht bloß in der DDR, sondern auch in der Tschechoslowakei und Italien Preise gewannen, nur noch wenige Kurzfilme drehen können, setzte sich aber – beispielsweise als Ehrenmitglied des Frankfurter Filmklubs »Olga Benario« – weiterhin leidenschaftlich für die Sache des Kinderfilms ein.