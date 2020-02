Nachschlag: Nicht hier, nicht wir

Chris Huby/Le Pictorium Agency via ZUMA/dpa Etwa 100 gefangengenommene Kämpfer des »Islamischen Staats« in einem von den kurdischen Volksverteidigungseinheiten (YPG) kontrollierten Gefängnis in Syrien (Hasaka, 17.11.2019)

Wie mit Islamisten verfahren, die Bürger europäischer Länder sind und beispielsweise im Irak gefangengenommen wurden? Die Regierungen ihrer Herkunftsstaaten wollen ihnen lieber dort den Prozess machen, wo die Kämpfer ihre Verbrechen begangen haben. Das findet auch die niederländische Regierung. Sie stehe deshalb mit der irakischen Seite im Kontakt, um dort ein Tribunal stattfinden zu lassen, wie in der am Mittwoch abend ausgestrahlten Deutschlandfunk-Sendung der Reihe »Hintergrund« zu erfahren war.

Den Haag wisse auch die Bundesregierungen der BRD und Österreichs hinter sich. Berlin bemühe sich dabei um die Aufnahme von Terrorkämpfern ebensowenig wie Frankreich, Dänemark oder die Schweiz. Zunächst scheint dies in juristischen Hürden begründet zu sein. Doch »das größte Problem westlicher Länder dürfte die öffentliche Meinung sein«, so DLF. Aber auch die Kosten für Verfahren in Europa scheinen die Regierungen vermeiden zu wollen. (mb)