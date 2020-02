Es darf etwas mehr sein

Swen Pförtner/dpa Spaß an der Schönheit des Glücks: Max Goldt

Nachdem sich das Label Tapete bereits um die Veröffentlichung des Die-Zimmermänner-Gesamtwerks aus den 80er Jahren verdient gemacht hat, schließt es nun mit einem kubusförmigen Kistchen eine weitere Lücke im Bereich deutschsprachiger Ausnahmemusik. Es vereint 131 Beispiele aus dem musikalischen Schaffen des Prosakünstlers und Comicszenaristen Max Goldt. In Westberlin gab es keine deutschsprachige New-Wa ve-Band, die im selben Zeitraum so Abwechslungsreiches, technisch Versiertes und textlich Anregendes produzierte wie die von Max Goldt und Gerd Pasemann (Gitarre/Komposition) 1981 gegründeten Foyer des Arts. Beim Konvolut »Draußen die herrliche Sonne« setzt das Label ganz aufs geschmähte Medium CD, doch auf sechs Scheiben mit über 70minütiger Spielzeit lässt sich nun mal mehr Material unterbringen als auf Vinyl. Immerhin befinden sich diese nicht in schmirgelnden Papphüllen, sondern sind in zweifach aufklappbare Digipaks gebettet. Und eine 78 Seiten fassende Broschüre mit Anmerkungen des Künstlers, ergänzt um Fotos, die Goldt z. B. »1988 bei heimlichen Aufnahmen in der DDR« oder mit Partner Pasemann und John Peel in trauter Weinseligkeit zeigen, bekommt im Schuber ebenfalls Platz.

In seiner Einleitung nimmt der heute 61jährige den Komplettisten gleich mal den Wind aus den Segeln: Nur was er »noch heute gut oder zumindest interessant finde«, sei in der Auswahl berücksichtigt worden. Dazu zählt nicht die Hitversion von »Wissenswertes über Erlangen«, die ihn »schon während der Aufnahme langweilte«. Das »Ur-Demo« mit verfremdetem – von Goldt zu Zither-Percussion selbst eingesungenem – Chor klingt in der Tat spannend. Seine Gabe, das Touristinnengeplapper, welches er als damaliger Stadtrundfahrtführer fast täglich in den Ohren hatte, zu karikieren, kommt in der bekannten Version jedoch besser zur Geltung. Dass die erfolgsverwöhnte Major-Firma WEA (u. a. die NDW-Acts Ideal und Nichts) der Band bei der Gestaltung ihres 1982er LP-Debüts »Von Bullerbü nach Babylon« kaum Mitspracherecht gewährte und sie bis 1986 – ohne weitere Veröffentlichungen – nicht aus dem Vertrag entließ, wiegt weiterhin schwer. Andererseits nutzte Goldt die damalige Zwangspause, um mit »L’église des crocodiles« und »Die majestätische Ruhe des Anorganischen« zwei Solowerke aufzunehmen, auf denen er sich in puncto Rollenspiel und entfesseltem »Rubbermind«-Geklopfe (so Goldts Bezeichnung für seine Zither-Beats) noch weiter aus dem Fenster lehnte als zuvor bei »Wolfram Siebeck hat recht« oder »Eine Königin mit Rädern untendran«. Zumindest ist letztgenannte Post-Glam-Nummer mit ihren energischen Streichersätzen hier in vertrauter Form enthalten.

Und zwei der englischsprachigen »Bullerbü«-Stücke, »Toulouse-Lautrec« und »Olympia«, lassen den Ausgangspunkt für die dunkleren Foyer-des-Arts-Lieder aus der zweiten Hälfte der 80er Jahre wie »Ein Elvis-Imitator auf dem Wege zu sich selbst« (auf »Die Unfähigkeit zu frühstücken«, 1986) oder »Ein Lied aus unglaublich schwerer Zeit« (aus »Ein Kuss in der Irrtumstaverne«, 1988) erkennen. Ist eine trostlose BVG-Fahrt je treffender beschrieben (»Ich häng an meinem Haltegriff und fühle mich nicht gut«), der Mangel sichtbarer männlicher Homosexualität je deutlicher artikuliert worden (»Für mich darf’s etwas mehr sein als ein Doppeldeckerbus voll Frauen, die einander streicheln«)?

Statt »Bilitis«-Phantasien also lieber etwas Handfestes für den damaligen Endzwanziger. Besonders das dritte Foyer-des-Arts-Album »Ein Kuss in der Irrtumstaverne« erweist sich heute als queerer Klassiker. Sei es der sanfte Flirt »Dans la ville blanche«, sei es das zärtlich geraunte »Könnten Bienen fliegen« (»Könnten Herzen schlagen, schlügen sie aus lauter Liebe / Doch sie rascheln nur nervös wie jugendliche Diebe«) oder »Penis –> Vagina«, diese funkige Breitseite gegen heterosexuelle Überpräsenz: alles Beispiele für offen-schwule Popmusik, die ganz ohne Travestie und Selbstmitleid auskommt. Statt Larmoyanz à la Bronski Beat ein kühler Blick auf die kopulierende Mehrheit, der selbst Serge Gainsbourg mit seinem »Je vais et je viens entre tes reins« hinter sich lässt, wenn konstatiert wird: »Der Penis dringt ein in die Vagina und verweilt dort solange er darf. Die Geschlechter sind ziemlich verschieden, doch Verschiedenheit macht scharf«, um dann verschmitzt zu ergänzen: »Es gibt auch Ausnahmen, jede Menge. Doch die verlieren sich im Gedränge.«

Auch das Thema AIDS kommt hier (in der Fieberphantasie »Eingecremter Arbeiter«) vor, doch erst auf dem Fo­yer-des-Arts-Abschiedswerk »Die Menschen« von 1995 wird in »Dein Kuss war Heimatkunde« ein langsames Sterben beschrieben. Eingebettet in ein Arrangement des klassischen Komponisten Stephan Winkler glückte dem Duo Goldt/Pasemann hier ein Stück, das den Vergleich zu John Cales Arbeiten mit dem Soldier String Quartet oder den »Seltsame(n) Liebeslieder(n)« von Georg Kreisler nicht zu scheuen braucht. An jene Balladensammlung erinnern auch Goldts Vertonungen von Gedichten des Prenzlauer-Berg-Poeten Leonhard Lorek, die er 1994 mit dem Tenor Nino Sandow, dem Gitarristen Michael Dubach (mit dessen legendärer Band »Teurer denn je« Goldt schon 1988 im Weißenseer Klub »Langhans« aufgetreten war) und dem Pianisten Jens-Karsten Stoll aufnahm. Die zwei enthaltenen Lieder gehen auf der schlicht »Durcheinander« betitelten 6. CD leider etwas unter. Aber dafür lässt sich auf der 3. CD das nahezu komplette 1998er Nuuk-Album »Nachts in schwarzer Seilbahn nach Waldpotsdam« wiederentdecken, welches mit seiner cinematischen Wucht das Zeug dazu hat, nun als Bindeglied zwischen den ersten Portishead-LPs und »The Seduction Of Claude Debussy« von Art of Noise erkannt zu werden. »Spaß an der Schönheit des Glücks« – wohl wahr! Und der erst 2018 fertiggestellte Ambient-Elfminüter »Anderthalb Magnesium für jeden« darf als bisheriger Höhepunkt der Kooperation von Max Goldt und Stephan Winkler angesehen werden. Gut möglich, dass da in den 2020ern weiteres entsteht. Doch zunächst einmal darf der Würfel erschlossen werden!