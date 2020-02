Zwei US-Soldaten in Afghanistan getötet

Washington. Zwei US-Soldaten sind bei einem gemeinsamen Einsatz mit örtlichen Streitkräften im Osten Afghanistans getötet worden. Sechs weitere wurden verletzt, wie ein Sprecher des US-Militärs in Afghanistan, Oberst Sonny Leggett, am Sonntag mitteilte. Eine Person in afghanischer Uniform habe mit einer automatischen Waffe das Feuer auf die Soldaten eröffnet. Der Vorfall habe sich am Samstag in der Provinz Nangarhar zugetragen. (dpa/jW)