Altmaier: Tesla kann Fördergelder bekommen

Berlin. Deutsche Fördergelder für den US-Elektroautohersteller Tesla sind nach Worten von Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier möglich. Tesla habe dazu bei seiner Ansiedlung in Deutschland ein paar Kriterien zu erfüllen, sagte der CDU-Politiker gegenüber Welt am Sonntag. Genauer gehe es um »bestimmte Anforderungen an die Nachhaltigkeit und Leistungsfähigkeit der Batterien«, wie Altmaier ausführte. Außerdem müssten für eine Unternehmensförderung auch Forschung, Entwicklung und Wertschöpfung in Deutschland stattfinden. (dpa/jW)