Willige Vollstrecker

Wilhelm Leuschner/dpa/picture alliance Wut auf die Mörder: Demonstranten, zum größten Teil aus Frankreich, versuchen am 23. Oktober 1979 mit Transparenten in das Landgericht in Köln zu gelangen

In den späten 1970er Jahren fanden nur noch wenige Prozesse gegen nazistische Gewaltverbrecher in der damaligen Bundesrepublik statt. Zu diesen gehört das Verfahren gegen Kurt Lischka, Herbert Hagen und Ernst Heinrichsohn. Alle drei waren bereits frühzeitig nach dem Machtantritt der Faschisten der SS beigetreten und hatten dort rasch Karriere gemacht. Lischka wurde 1940 Gestapo-Chef in Köln und noch im selben Jahr in Paris Stellvertreter des Befehlshabers der Sicherheitspolizei und des SD, des »Sicherheitsdienstes des Reichsführers SS«. Hagen war ebenfalls seit Mitte 1940 in Frankreich als Leiter einer Außenstelle des Beauftragten des Chefs der Sicherheitspolizei und des SD in Bordeaux eingesetzt. Heinrichsohn wirkte seit 1943 als Mitarbeiter des Kommandeurs des SD und der Sicherheitspolizei in Paris. Alle drei trugen Verantwortung für die Deportation Tausender französischer Juden nach Auschwitz, die dort fast alle ermordet wurden. Lischka und Hagen waren für diese Verbrechen in Frankreich bereits Mitte der 1950er Jahre in Abwesenheit zu lebenslanger Freiheitsstrafe, Heinrichsohn zum Tode verurteilt worden.

Eine Strafverfolgung in der Bundesrepublik war jedoch wegen des 1955 in Kraft getretenen sogenannten Überleitungsvertrags zwischen der Bundesrepublik und den westlichen Besatzungsmächten angeblich nicht möglich. Darin war die Bestimmung enthalten, dass Täter, die von britischen, französischen oder US-amerikanischen Gerichten verurteilt oder freigesprochen wurden, in Deutschland nicht mehr für die fraglichen Taten vor Gericht gestellt werden konnten, auch wenn der Schuldbeweis später möglich gewesen wäre. Erst ein 1971 vereinbartes deutsch-französisches Zusatzabkommen zwischen der BRD und Frankreich ließ eine Wiederaufnahme solcher Verfahren in der Bundesrepublik zu. Es wurde auf bundesdeutscher Seite lange Zeit nicht ratifiziert. Im zuständigen Ausschuss des Bundestages saß für die FDP Ernst Achenbach, der einst in der französischen Botschaft des faschistischen Staates saß und Lischka mit seinen beiden Gefolgsleuten bestens kannte. Er hatte ein nachhaltiges Interesse daran, die Ratifizierung zu verhindern. Dabei waren die ergangenen Urteile nicht endgültig und die abwesenden Angeklagten hatten Anspruch auf einen neuen Prozess in Frankreich, wenn man sie ergriff. Jedoch auch eine Auslieferung der drei in der BRD Lebenden erfolgte nicht, weil das dem Grundgesetz widersprochen hätte.

Das rief das Ehepaar Beate und Serge Klarsfeld in Paris auf den Plan. Beate Klarsfeld war 1968 mit der Ohrfeige gegen das NSDAP-Mitglied Kurt Georg Kiesinger, damals Bundeskanzler, international bekannt geworden. Ihr Ehemann war im Kindesalter selbst von den Faschisten in Frankreich als Jude verfolgt worden und hatte nur durch glückliche Umstände überlebt, sein Vater hingegen war nach Auschwitz deportiert und dort ermordet worden. Gemeinsam mit seiner Frau hat es sich Serge Klarsfeld deshalb zur Lebensaufgabe gemacht, untergetauchte Nazischergen in der gesamten Welt aufzuspüren und dafür zu sorgen, dass diese vor Gericht gestellt werden. Ihnen ist es zu verdanken, dass Lischka und seine SS-Kumpane letztlich doch durch die Kölner Staatsanwaltschaft angeklagt wurden.

Der Vorwurf der Behörde lautete, Beteiligung an der Deportation von 73.176 französischen Juden in das KZ Auschwitz und Verantwortung für den Tod von mindestens 49.884 Menschen. Dem ging voraus, dass die Klarsfelds 1971 versuchten, den von ihnen in Köln aufgespürten Lischka nach Frankreich zu entführen, um darauf aufmerksam zu machen, dass nicht genügend getan wurde, um seine in Frankreich begangenen Untaten zu sühnen. Das hatte zunächst zur Konsequenz, dass beide deshalb durch die bundesdeutschen Strafverfolgungsbehörden wegen des Entführungsversuchs in Köln vor Gericht gestellt wurden. Dort machte das Ehepaar deutlich, dass dringender Handlungsbedarf bestehe und die Entführung letztlich nur das Ziel hatte, darauf aufmerksam zu machen. Das Urteil fiel demgemäß mild aus, internationale Proteste bewirkten dann, dass 1975 endlich das deutsch-französische Zusatzabkommen zum Überleitungsvertrag vom Bundestag ratifiziert wurde. Damit war der Weg zur Strafverfolgung gegen die drei zur Nazizeit in Frankreich eingesetzten SS-Männer frei. Dennoch sollten weitere vier Jahre vergehen.

Prozessauftakt gegen Lischka, Hagen und Heinrichsohn war am 23. Oktober 1979. Es dauerte nur 35 Verhandlungstage, bis das Gericht ein Urteil verkündete. Serge Klarsfeld trat als Vertreter der Nebenklage auf, und auch der DDR-Anwalt Friedrich Karl Kaul nahm die Interessen von Hinterbliebenen der Opfer wahr, unter ihnen die bekannten Antifaschisten Max Oppenheimer und Peter Gingold. Söhne und Töchter von Deportierten reisten zahlreich aus Frankreich an, um auf diese Weise die Bedeutung des Verfahrens zu unterstreichen. Bereits zu Beginn der Verhandlung kam es zu tumultartigen Szenen vor und im Gerichtsgebäude. Der vorgesehene Saal war zu klein, das Medieninteresse sehr groß. Die Angeklagten wiesen jegliche Schuld von sich oder stellten sich als »kleine Handlanger« dar. Heinrichsohn bestritt sogar, Mitglied der SS gewesen zu sein. Lischka sagte gar nicht aus.

Im Verlaufe des Prozesses kamen auch die Deportationen von Kindern – vom Säugling bis zum Jugendlichen – zur Sprache. Fast alle wurden vom französischen Lager Drancy in Viehwaggons nach Auschwitz in den sicheren Tod geschickt. Am Ende der Beweisaufnahme wurde die Schuld der drei Schreibtischtäter überdeutlich, die Unterlagen und dokumentierten Befehle ließen daran keinen Zweifel. Auch die Beibringung eines Teils dieser Beweise war dem Ehepaar Klarsfeld zu verdanken. Die Staatsanwaltschaft beantragte gleichwohl lediglich ein Strafmaß zwischen zwölf und fünf Jahren Freiheitsentzug wegen Beihilfe zum Mord. Die drei seien nach bundesdeutscher Rechtsauffassung nur Gehilfen, und schließlich sei auch zu berücksichtigen, dass sie nach dem Ende der Naziherrschaft straffrei geblieben waren. Das sah die Nebenklage anders, auch mit Blick auf das unendliche Leid, das die Angeklagten durch ihr Handeln über Tausende französische Familien gebracht hatten. Kaul verlangte deshalb für alle drei die gesetzliche Höchststrafe: lebenslangen Freiheitsentzug.

Am 11. Februar 1980 befand das Landgericht Köln die Angeklagten der Beihilfe zum Mord für schuldig und verhängte Freiheitsstrafen in Höhe von zehn Jahren gegen Lischka, zwölf Jahren gegen Hagen und sechs Jahren gegen Heinrichsohn. Die hiergegen beantragte Revision der Angeklagten verwarf der Bundesgerichtshof am 16. Juli 1981. Lischka und Hagen mussten ihre Strafe nur bis 1985 verbüßen, Heinrichsohn kam bereits Mitte 1982 aus der Haft frei.