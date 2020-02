Nachschlag: Liebestod hinter Gittern

Flavio Lo Scalzo/REUTERS Man muss es halt auch filmen können: Das schöne Verona

Romeo hat einen Hund, sein Kumpel empfängt ihn mit einer Flasche Bier. In der Outdoor-Verfilmung des berühmten Balletts »Romeo and Juliet« von Kenneth MacMillan ist mal alles anders. Das könnte grandios sein, denn die Straßen von Verona bieten viel historisches Flair. Aber die Regisseure Michael Nunn und William Trevitt haben sich vertan: Ständig hat man Kulissen oder Grünzeug im Anschnitt vor der Kamera, der Blick auf den Tanz hingegen ist oft verschwommen und wie zufällig. Sogar der Liebestod der Shakespeareschen Titelfiguren wurde durch störende Gitterstäbe abgefilmt. Statt Postkartenblicken ergibt sich eine voyeurhafte Schlüssellochperspektive. Da hilft es auch nicht, dass Francesca Hayward und das Royal Ballet aus London auftreten. Denn ein Ballettfilm, in dem der Tanz kaum zu erkennen ist, gehört eher auf den Müll als in die Öffentlichkeit. Das erklärt allerdings die späte Sendezeit, Sonntag nacht auf Arte. In der Mediathek (www.arte.tv) steht das Machwerk schon seit Samstag. (giso)