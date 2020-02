ZDF/Spiegel TV/Frédérique Veith Bart (l.) und Bastian Verdel (r.) lieben Blumen und Pflanzen: »Re«

Re: Flower Power ohne Pestizide

Von Fairen Ernten und frischen Blüten

Das Geschäft mit Schnittblumen floriert. Doch oft kommen sie aus Afrika oder Lateinamerika. Durch die langen Transportwege und den starken Einsatz von Pestiziden entsteht eine schlechte Ökobilanz. Immer mehr Blumenproduzenten wollen nun daran etwas ändern – und zwar gerade auch solche in Lateinamerika oder Afrika. Denn niemand wird gerne vergiftet. Vor allem nicht durch etwas so Schönes und nur vermeintlich Verzichtbares wie Blumen.

Arte, 19.40 Uhr

Welcome to New York

Filme, die Geschichte schrieben – so ist der Streifen oft gelistet. Es geht um einen, der nicht an sich halten kann. Denn er ist reich, gierig, sexbesessen – ein Kapitalist, der den Exzess liebt: Als der einflussreiche, verheiratete Mr. Devereaux in einem Hotel ein Zimmermädchen sexuell nötigt, gerät sein Leben zum Skandal. Ein tatsächlich umstrittener Film von Abel Ferrara, ein harter Streifen, der die Strauss-Kahn-Affäre thematisiert. Mit Gérard Depardieu und Jacqueline Bisset. USA/F 2014.

Tele 5, 20.20 Uhr

Imperium

Ein spannender, politischer Thriller, ab 16 Jahren freigegeben: Nate Foster ist Analyst in der Anti-Terror-Abteilung des FBI. Seine Vorgesetzte Angela Zamparo betraut ihn mit dem Auftrag, sich undercover in das Milieu der weißen Rassisten einzuschleusen. Der Film zeigt die Vielgestaltigkeit der rechten Szene in den USA, die neben brutalen Skinheads eben auch scheinbar normale weiße Wutbürger umfasst. Mit Daniel Radcliffe. USA 2016.

Tele 5, 22.55 Uhr

Coogans großer Bluff

Der Hilfssheriff Walt Coogan soll den Gangster James Ringerman von New York nach Arizona überführen. Doch Ringerman kann ihm entwischen. Nun macht sich der Provinzpolizist in der Millionenmetropole New York auf die Jagd. Dabei bekommt er es sowohl mit den Freunden des Geflüchteten als auch mit den New Yorker Weicheier-Kollegen zu tun, bei denen sich Coogan mit seinen rauhen, reaktionären Methoden unbeliebt gemacht hatte. USA 1968.

BR, 23.30 Uhr