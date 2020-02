Guglielmo Mangiapane/Reuters

Im Rahmen der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus haben sich – angestachelt durch die Berichterstattung eines Großteils der Medien – in vielen Ländern der Welt antichinesische Ressentiments verbreitet. Die ersten Menschen hatten sich mit dem Virus in der chinesischen Stadt Wuhan infiziert, mittlerweile gibt es jedoch auch in vielen anderen Teilen der Welt nachgewiesene Fälle der potentiell tödlichen Lungenkrankheit. Gegen die rassistische Assoziation des Coronavirus mit (vermeintlichen) Chinesen sowie Südostasiaten organisiert sich mittlerweile vermehrt Widerstand unter Betroffenen. So zum Beispiel mittels Straßenkunst (siehe Foto). Auf dem Graffito in der italienischen Hauptstadt Rom heißt es: »Ich bin kein Virus.« In der Sprechblase steht: »Es geht eine Epidemie der Unwissenheit um ... Wir müssen uns schützen!« (jW)