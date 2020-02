Bruce Fleming/HERITAGE AUCTIONS/dpa »Meiner Ansicht nach war das einfach eine umwerfend gute Band« – Jimi Hendrix (Foto: Monterey International Pop Festival, 1967)

Nach dem Scheitern des überdimensionierten Bandformats Gypsy Sun and Rainbows kehrt Jimi Hendrix nicht gleich wieder zur Experience zurück. Mit seinem alten Armeekumpel Billy Cox am Bass und Buddy Miles am Schlagzeug formiert er die Band of Gypsys, um die schwarzen Quellen seines Spiels stärker anzuzapfen. Cox ist ein großer Stoiker, und auch Miles kein so filigraner Techniker wie Mitch Mitchell. Dafür hat er einen härteren Punch, und seine Affinität zu Funk und Soul hinterlässt deutliche Spuren, zumal er sich mit Hendrix den Gesang teilt. Silvester 1969 zeigt sich das Trio im Fillmore East in Manhattan erstmals einem größeren Publikum, für zwei Shows. Zwei weitere folgen tags darauf. Hendrix lässt die Konzerte aufnehmen, um mit einem Livealbum endlich seine Publikationsschulden aus einem früheren Knebelvertrag abzugelten. »Band of Gypsys« erscheint bereits ein Vierteljahr später und enthält stark editierte Ausschnitte der beiden Neujahrskonzerte. Weiteres Stückwerk wird nach seinem Tod veröffentlicht, immer wenn mal wieder jemand Geld braucht.

Diese Box ist die historisch-kritische Gesamtausgabe der Fillmore-East-Auftritte. Hier gibt es alles ungekürzt, in der richtigen Reihenfolge, von Hendrix’ Vertrauensmann Eddie Kramer wie immer skrupulös produziert. Die Exegeten können sich jetzt endlich sicher sein, dass die vielen Kürzungen sinnvoll waren. Der alberne Scat-Gesang von Miles nervt schon in der editierten Version, manches überlange Solo leider auch. Hendrix spielt immerhin elf neue Songs, und der Spaß am frischen Material schlägt sich nieder in ausführlichen Jams. Schade, dass diese Formation keine Zeit hatte, sich zu entwickeln. Sie tanzte nur einen Winter. Als Hendrix beim »Winter Festival for Peace« im Madison Square Garden, augenscheinlich auf einem ganz miesen Trip, die Show schon nach zwei Songs abbrechen muss, ist auch das schwarze Trio Geschichte. »Meiner Ansicht nach war das einfach eine umwerfend gute Band«, meinte Hendrix bald darauf. »Es war nur wieder so’n … na ja, ich hab in letzter Zeit ganz schön was mitmachen müssen, war ’ne harte Zeit. Es ist wirklich Zufall, dass es mich gerade bei diesem Konzert so erwischt hat. Ich war sehr müde. Weißt du, manchmal kommen bei einem alle möglichen Sachen zusammen, kopfmäßig. Und irgendwann ist der Punkt erreicht, wo das alles auf einen Schlag über einen hereinbricht, und das ist eben bei diesem Winter Festival for Peace gewesen. Jetzt stehe ich hier und kämpfe den größten Kampf, den ich je in meinem Leben gekämpft habe – in meinem eigenen Innern, verstehst du? Und die Band of Gypsys war einfach nicht die richtige Plattform für diesen Kampf.«

Man hätte dieses Heavy-Funk-Soul-Crossover gern mal in einer konzentrierten, eingedampften und vom Perfektionisten Hendrix ausgearbeiteten Studioversion gehört. Es gibt genügend Stellen auf diesen fünf CDs, die großes Potential erkennen lassen. Die Speed-Metal-Version von »Ezy Rider« im ersten Set zum Beispiel.