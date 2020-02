Rechte attackieren Helfer

patrick full Vom Staat alleingelassen, von Nationalisten bekämpft: Camp von Flüchtlingen im serbischen Sid (1.2.2020)

Am heutigen Freitag müssen drei Aktivisten der Hilfsorganisation »No Name Kitchen« (NNK) Serbien verlassen. So wird es in einem Urteil verlangt, das ein Gericht in Sremska Mitrovica am vergangenen Samstag verhängte. Zuvor war es in der serbischen Grenzstadt Sid zu einer Auseinandersetzung zwischen den Aktivisten und Anhängern der nationalistischen »Tschetnik-Bewegung Sokolovi« gekommen.

Sid ist seit 2015 eine wichtige Transitstation für Flüchtlinge in Serbien auf deren Weg nach Westeuropa geworden. Von dort aus versuchen die Menschen weiter über die Grenze nach Kroatien und so in die EU zu gelangen. Neben drei staatlichen Zentren für Asylsuchende gibt es informelle Camps. Eines davon befand sich auf dem Gelände der ehemaligen Druckerei Grafosrem. Bereits im vergangenen November wurde das Fabrikgebäude von der Polizei geräumt, Flüchtlinge hatten deswegen ihre Zelte in den nahegelegenen Büschen aufgeschlagen.

Die Aktivisten von »No Name Kitchen« besuchten die Menschen dort zweimal täglich und versorgten sie mit Essen, Wasser und Kleidung. Doch bereits Mitte Januar hätten Arbeiter damit begonnen, das Gelände zu roden und die Zelte der Flüchtlinge zu zerstören, wie es in einer Mitteilung von NNK heißt. Am 25. Januar sei es zu einer ersten Auseinandersetzung gekommen, als NNK-Aktivisten versucht hatten, die Gegenstände der Geflüchteten vor der Zerstörung zu sichern. Damals seien auch Polizisten auf dem Gelände gewesen, die die Freiwilligen vertrieben hätten.

Die Hilfsorganisation, die sich neben Sid auch im bosnischen Velika Kladusa und im griechischen Patras engagiert, wurde 2017 in Belgrad gegründet. Das Projekt basiere auf der Idee, »eines der grundlegendsten und universellsten Bedürfnisse zu decken: Nahrung«, wie es auf der Internetseite der Gruppe heißt.

Am 1. Februar habe sich die Lage zugespitzt. Wie NNK berichtete, wollten die Arbeiter erneut die Habseligkeiten der dort untergekommenen Flüchtlinge beseitigen. Ein Zelt, in dem sich eine junge Helferin befand, wurde mit Benzin übergossen und versucht anzuzünden. Nur durch Glück sei die Frau aus Deutschland dabei nicht verletzt worden. Ein Aktivist aus Italien sei geschlagen worden.

Die eintreffende Polizei habe die Aktivisten auf eine Wache gebracht. Später wurden sie einer Richterin vorgeführt, wo sie ohne anwaltlichen Beistand mit dem Vorwurf der Arbeiter konfrontiert wurden, diese angegriffen zu haben. Zwei der drei Helfer wurden wegen Landfriedensbruch zu einer Geldstrafe in Höhe von 20.000 Dinar, rund 170 Euro, verurteilt. Alle drei müssen zudem das Land verlassen.

Wie aus dem Gerichtsdokument hervorgeht, gehört mindestens einer der Arbeiter der serbisch-nationalistischen »Tschetnik-Bewegung Sokolovi« an. Diese bezieht sich auf die historischen Tschetniks, die bereits während der Balkankriege und später im Zweiten Weltkrieg kämpften. Sie gaben sich königs- und kirchentreu, waren aber ohne strenge militärische Hierarchie.

Anfänglich leisteten die Tschetniks 1941 noch Widerstand gegen die faschistischen Besatzer. Später setzten sie indes aufgrund ihres Antikommunismus auf Kollaboration. Belegt sind zudem verschiedene Kriegsverbrechen der Tschetniks an Zivilisten. Ihr wichtigster Anführer, Dragoljub Mihailovic, wurde deswegen 1946 von einem Gericht in Belgrad zum Tode verurteilt.

Ende der 1980er Jahre mit dem beginnenden Zerfall des sozialistischen Jugoslawiens versuchten reaktionäre Kreise, die Tschetniks zu rehabilitieren; erneut entstanden Gruppen, die sich so bezeichnen, entsprechende Uniformen tragen und vorgeben, sich für die Belange und Traditionen Serbiens einzusetzen. Auch die Angreifer in Sid hatten Tschetnik-Symbole bei sich: auf ihren Mützen und einer Fahne an ihrem Auto.

In Nordserbien hat sich in den vergangenen Jahren die Situation der Flüchtlinge zugespitzt. Durch die abgeriegelten Grenzen ist ein Weiterkommen nach Westeuropa nur noch schwer möglich. Sid wurde zur Sackgasse. Die serbische Bevölkerung, die sich anfänglich solidarisch zeigte, ist damit allein gelassen, die Ressentiments gegenüber den Flüchtlingen nehmen zu – der Boden ist damit bereit für rechte Gruppen.