Durchsuchung bei »Hannibal«

Berlin. Spezialkräfte der Polizei haben die Wohnung des früheren KSK-Soldaten André S. (alias »Hannibal«) am Dienstag morgen durchsucht. Auch die Wohnung seiner Eltern und die eines weiteren Mannes seien durchsucht worden, hieß es am späten Mittwoch abend in einer dpa-Meldung. Danach sollen bei S. fünf sogenannte Airsoftwaffen beschlagnahmt worden sein. S. war Gründer von »Uniter«. »Uniter e. V.« stellt sich nach außen harmlos als Organisation zur Unterstützung von Soldaten sowie Polizei- und Justizbeamten dar. Dahinter verbirgt sich jedoch ein konspiratives Netzwerk mit Verbindungen zur militanten Neonaziszene. (dpa/jW)