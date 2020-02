Zukunftsperspektiven verbaut

Rolf Vennenbernd/dpa Von wegen »Bildungsrepublik«: Die Regierung gewährt Kindern in Hartz-IV-Haushalten 2,68 Euro pro Monat zum Kauf von Büchern

Mehr als 1,5 Millionen Kinder in Deutschland sind auf Hartz IV angewiesen. Die Zahl ist innerhalb von drei Jahren leicht gesunken, allerdings ging sie deutlich langsamer zurück als die der Hartz-IV-Bezieher insgesamt. Das zeigt laut einer Meldung der dpa von Donnerstag eine Auswertung von Daten der Bundesagentur für Arbeit durch den Deutschen Gewerkschaftsbund (DGB).

Demnach ging die Zahl der Kinder bis 14 Jahren in Hartz-IV-Bezug von 1,56 Millionen im Jahr 2016 auf 1,51 Millionen im vergangenen Jahr zurück (minus 3,1 Prozent). Dagegen sank die Zahl der Betroffenen insgesamt um zehn Prozent. Im vergangenen September waren das 5,65 Millionen Menschen, 2016 noch 6,20 Millionen. Der DGB erläuterte, dass im Hartz-IV-Satz etwa für ein zehnjähriges Kind 4,09 Euro pro Tag für Essen und Trinken vorgesehen seien, monatlich 2,68 Euro für Bücher und monatlich 14,60 Euro fürs Sparen für Schuhe. Um Kindern eine ausreichende soziale Teilhabe zu ermöglichen, sei der Betrag zu niedrig.

Völlig ausgeschlossen werden von Sozialleistungen können weiterhin Ausländer und Auszubildende. Das Bundesverfassungsgericht will sich trotz zweier Vorlagen eines Sozialgerichts nicht mit diesem Umstand befassen. Das Sozialgericht Mainz hält die Regelungen für verfassungswidrig. Es sieht das Grundrecht auf Gewährleistung eines menschenwürdigen Existenzminimums verletzt und hatte deshalb 2016 das Verfassungsgericht eingeschaltet. Die Karlsruher Richter wiesen die beiden Vorlagen nun aber als unzulässig zurück, wie am Donnerstag mitgeteilt wurde. Sie begründen das mit inhaltlichen Mängeln und Unklarheiten. In Mainz hatte eine Iranerin geklagt, die sich als Erwachsene zur Radiologieassistentin ausbilden lassen wollte. Für die Ausbildung gibt es keine Vergütung. Bafög stand ihr wegen ihres Alters nicht mehr zu, auch andere Hilfen wurden nicht bewilligt. Am Ende sah sie sich gezwungen, die Ausbildung abzubrechen. In dem anderen Fall klagt eine junge Familie aus Usbekistan. Der Vater hat in Deutschland ein Medizinstudium abgeschlossen. Im Anschluss bemühte er sich vergeblich um Hartz IV oder Sozialhilfe, um sich hier einen Arbeitsplatz suchen zu können. (dpa/jW)