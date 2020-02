Auf der Grundlinie

Markus Scholz/dpa Langweilt irgendwann: Podiumsdiskussion mit Spitzenvertretern der Hamburger Parteien (21.1.2020)

Der Leitslogan der Hamburger FDP im Bürgerschaftswahlkampf lautet »Die Mitte lebt«. Nach den Ereignissen im knapp 400 Kilometer entfernten Erfurt am Mittwoch könnte ihr der Spruch auch an der Elbe auf die Füße fallen. Da sich der FDP-Mann Thomas Kemmerich mit Stimmen der AfD zum Thüringer Ministerpräsidenten wählen ließ, klingt das Gerede von der »Mitte« vorläufig ein bisschen hohl. Das Fiasko von Erfurt könnte die Liberalen bei der Bürgerschaftswahl in Hamburg in zweieinhalb Wochen wieder aus dem Parlament befördern: In der letzten Umfrage lagen sie bei sechs Prozent.

Anlass genug, sich von den Thüringer Parteifreunden klar zu distanzieren. Doch FDP-Spitzenkandidatin Anna von Treuenfels-Frowein und Landeschefin Katja Suding eierten am Mittwoch nachmittag in einer gemeinsamen Erklärung herum. Kemmerich sei »gegen zwei Kandidaten der extremen Ränder« angetreten, fabulierten sie. Damit habe er »als einziger Vertreter der bürgerlichen und staatstragenden Parteien Verantwortung gezeigt«. Die AfD habe Kemmerichs Kandidatur »aus rein taktischen Gründen genutzt«, so Suding und Treuenfels.

Etwas deutlicher äußerte sich Michael Kruse, Kofraktionschef der FDP in der Bürgerschaft, am Mittwoch abend als Gast bei der zentralen Wahlkampfveranstaltung der Hamburger DGB-Gewerkschaften im Musiksaal des Gewerkschaftshauses. Allerdings setzte auch er Linkspartei und AfD gleich. Er fände es »persönlich unerträglich«, so Kruse, wenn ein Ministerpräsident mit Stimmen der AfD gewählt werde. Ebenso unerträglich sei für ihn aber auch, wenn dasselbe mit Stimmen »alter SED-Kader« geschehe. Der FDP-Mann forderte »schnelle Neuwahlen«.

Über die Vorgänge in Thüringen wurde bei der DGB-Veranstaltung aber nur kurz gesprochen. Ansonsten ging es wie geplant unter der Überschrift »Reden wir über: Hamburgs Zukunft« um lokale Wahlkampfthemen. Vor rund 200 Zuhörern stellten sich Spitzenvertreter von fünf in der Bürgerschaft vertretenen Parteien (die AfD war nicht eingeladen) den Fragen von Hamburgs DGB-Chefin Katja Karger und denen des Publikums. Podiumsdiskussionen könne sie langsam nicht mehr sehen und hören, bekannte Karger vorab. Darum habe man andere Formen gewählt.

Anfangs wurden Positionen zu wichtigen Themen bei einem »Spiel« abgefragt, bei dem die Politiker bei einem Ja einen Schritt nach vorn machen durften, bei einem Nein stehen bleiben mussten. Beim Thema »Mietendeckel« sagte nur der Landessprecher von Die Linke, David Stoop, a und durfte einen Schritt machen. Bei der Frage nach einer autoarmen Innenstadt antworteten auch SPD-Landeschefin Melanie Leonhard und Katharina Fegebank, Spitzenkandidatin von Bündnis 90/Die Grünen, mit Ja. Einen generellen Mindestlohn von zwölf Euro bejahten ebenfalls alle drei. FDP-Mann Kruse und CDU-Spitzenkandidat Marcus Weinberg sagten zu allen Fragen nein, blieben also auf der Grundlinie stehen.

In Kurzinterviews fühlten Karger und ihr Pressesprecher, Felix Hoffmann, den Kandidaten dann auf den Zahn. Fegebank wiederholte dabei ihr Mantra, Klimaschutz sei »nur mit einer starken Wirtschaft« zu leisten, man müsse da »auf den technischen Fortschritt setzen«. Beim Thema Arbeitsmarktpolitik sprach sie sich dafür aus, die Vergabe öffentlicher Aufträge an die Zahlung eines Mindestlohns von zwölf Euro zu koppeln. »Hier können wir selbst etwas ändern und müssen nicht auf Berlin verweisen«, sagte die Grüne. SPD-Chefin Leonhard, die auch Sozialsenatorin ist, erteilte der Forderung nach Abschaffung von Minijobs eine Absage. Diese könnten in bestimmten Situationen durchaus hilfreich sein. Ansonsten äußerte sich Leonhard eher vage. Ein Mindestlohn von zwölf Euro könne nur ein Einstieg sein, Ziel müsse eine Ausweitung tariflicher Beschäftigung sein.

Deutlicher wurde Linke-Politiker Stoop, der auf Platz zwei der Landesliste seiner Partei kandidiert. Die Linke fordere einen Mindestlohn von 14 Euro, sagte er. Und die Stadt müsse die Vergabe öffentlicher Aufträge nicht nur an die Bezahlung des Mindestlohns knüpfen, sondern auch daran, dass Betriebe tariflich gebunden seien. Generell könne es nicht angehen, dass in einer reichen Stadt wie Hamburg viele Menschen arm trotz Arbeit seien. »Das hat etwas mit der ungerechten Vermögensverteilung zu tun«, rief der Linke unter dem Beifall des Publikums aus.

FDP-Mann Kruse befand dagegen, man dürfe den Menschen »nicht das Blaue vom Himmel versprechen«. Seine Partei stehe für diejenigen, »die sich hocharbeiten, die den Karren ziehen«.