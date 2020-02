Leipzig: Die Linke macht Platz für SPD-Amtschef

Leipzig. Die Linken-Bewerberin für das Oberbürgermeisteramt in Leipzig, Franziska Riekewald, tritt im zweiten Wahlgang nicht mehr an. Die Politikerin erklärte am Donnerstag auf einer Pressekonferenz, dass sie diese Entscheidung mit den Gremien ihrer Partei beraten habe. Sie spreche sich für eine Unterstützung von Amtsinhaber Burkhard Jung (SPD) aus. »Das ist eine ganz klare Wahlempfehlung für den 1. März«, sagte sie laut MDR. Die Linken haben sich nach eigenen Angaben mit Jung auf eine Reihe von Inhalten wie bezahlbare Mieten verständigt, die er im Wahlkampf und als Oberbürgermeister vertreten solle. (jW)