Zahl der Abschiebungen aus BRD zurückgegangen

Berlin. Die Zahl der Abschiebungen ist 2019 das dritte Jahr in Folge gesunken. Wie das Bundesinnenministerium auf Anfrage mitteilte, wurden im vergangenen Jahr insgesamt 22.097 Menschen aus Deutschland abgeschoben. Im Vorjahr hatten die Behörden 23.617 Abschiebungen durchgeführt. 2017 hatten 23.966 Ausländer auf diesem Weg das Land verlassen müssen. Hinzu kamen den Angaben zufolge im vergangenen Jahr 2.934 sogenannte Zurückschiebungen. Diese Form der erzwungenen Ausreise in das Herkunftsland oder in ein EU-Land, das nach der sogenannten Dublin-Verordnung für die Bearbeitung des Asylantrags zuständig ist, wird relativ kurz nach der unerlaubten Einreise angeordnet und umgesetzt. (dpa/jW)