George Steiner gestorben

Der US-amerikanische Literaturkritiker und Essayist George Steiner ist am Montag abend in Cambridge in England im Alter von 90 Jahren gestorben. Das bestätigte Steiners Sohn auf Anfrage der Deutschen Presseagentur. Zuvor hatten britische und US-amerikanische Medien über Steiners Tod berichtet. Der Literaturwissenschaftler war vor allem wegen seiner analytischen Brillanz und intellektuellen Sprachgewalt bekannt. Er hatte sich noch bis ins hohe Alter am Wissenschaftsbetrieb beteiligt, unter anderem mit Gastvorlesungen.

In Cambridge lebte Steiner mit seiner Frau, der britischen Historikerin Zara Steiner. Das Werk des 1929 bei Paris geborenen Steiner – seine Eltern waren jüdische Emigranten aus Wien – kreiste um die menschliche Fähigkeit zu sprechen und zu schreiben. Zu seinen Themen zählten neben Sprache und Literatur auch Religion, Musik, Malerei und Geschichte. (dpa/jW)