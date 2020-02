Einkommen von Bauern in BRD unter EU-Niveau

Osnabrück. Das Einkommen von Landwirten und deren Beschäftigten in der BRD ist deutlich niedriger als das ihrer europäischen Kollegen und schwankt im Durchschnitt stark. Dies geht aus neuen Zahlen der europäischen Statistik-Behörde Eurostat hervor, wie die Neue Osnabrücker Zeitung am Dienstag berichtete. Der Index lag demnach in der BRD nach vorläufigen Zahlen für 2019 bei einem Wert von 100,47. Das sei laut Bericht deutlich unter dem europäischen Schnitt von 133,73. Das Durchschnittseinkommen aller Beschäftigten in der Landwirtschaft liegt laut Bundesagentur für Arbeit bei etwa 3.000 Euro brutto monatlich, in schlechten Jahren deutlich darunter. (AFP/jW)