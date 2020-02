Geflüchtete: Hälfte nach fünf Jahren erwerbstätig

Nürnberg. Knapp die Hälfte der seit 2013 in die BRD Geflüchteten geht fünf Jahre nach ihrer Ankunft einer »geregelten« Erwerbsarbeit nach. Das ist das Ergebnis einer Studie des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) in Nürnberg, die am Dienstag veröffentlicht wurde. Mehr als zwei Drittel der Betroffenen arbeiten demnach in Vollzeit. Doch nur 29 Prozent der Frauen seien nach fünf Jahren erwerbstätig, bei Männern liege die Quote bei 57 Prozent. Insgesamt 44 Prozent nahmen Helferjobs an. (dpa/jW)