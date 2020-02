rbb/arte Demonstration in Barcelona gegen zunehmende Verschlechterung der Arbeitsbedingungen: »Abschied von der Mittelschicht«

Abschied von der Mittelschicht

Die prekäre Gesellschaft, Folge 1

Rund ein Drittel aller Beschäftigten in Europa lebt in Unsicherheit. Die wachsende Angst vor der Armut führt zu einem Gefühl des sozialen Ausschlusses und auch zu Zweifeln an der Demokratie. Die Folge: Nationalistische Parteien erhalten mehr Zulauf. In dieser Dokumentation werden junge und alte Menschen aus verschiedenen Ländern Europas im Alltag in der prekären Gesellschaft begleitet.

Arte, 20.15 Uhr

Speed

Das ist Action auf höchstem Niveau. Der ehemalige Sprengstoffexperte der Polizei Howard Payne hält den Cop Jack Traven unter Druck. Nach einem missglückten Anschlag hat Payne eine Bombe an einem Bus angebracht – fährt der Bus langsamer als 50 Meilen pro Stunde, kommt es zur Explosion. Unter den Insassen bricht Panik aus, der Busfahrer wird angeschossen, und Annie, eine der Buspassagiere, muss das Steuer übernehmen. USA 1994, wo sonst? Mit Keanu Reeves.

Kabel 1, 22.35 Uhr

Der Immobilienmarkt – Gespräch

Was soll das eigentlich für ein Markt sein, der die Ware nicht zur Verfügung stellen kann, wenn sie gebraucht wird? Wir sind gespannt – und warten auf den Mietendeckel.

Arte, 23.15 Uhr

Sportschau

Karten, Pfiffe, fette Bässe – Schiedsrichter Deniz Aytekin

Das ist interessant auch für Nichtfans – und recht nahe dran: Deniz Aytekin gehört zu den Stars der deutschen Schiedsrichterszene. Seit 2008 leitet er Bundesliga-, seit 2012 Länderspiele. 2019 wurde er vom DFB zum »Schiedsrichter des Jahres« gewählt. Was zeichnet einen Topschiedsrichter aus, wie wird man das überhaupt? Bereiten sich Schiedsrichter genauso akribisch auf eine Partie vor wie Bundesliga-Trainer? Wie sieht diese Vorbereitung genau aus? Was muss man als Referee auf dem Platz von Spielern und Trainern alles erdulden? Wie hat der Videobeweis seine Arbeit verändert? Was hält er überhaupt davon und von den neuen Handspielregeln? Und wie blickt er auf die Gewalt, mit der sich Unparteiische gerade in unteren Ligen konfrontiert sehen? Gute Fragen.

Das Erste, 23.30 Uhr