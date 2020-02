Renten: Ost-AfD gegen Meuthen

Berlin. Fünf AfD-Fraktionsvorsitzende aus ostdeutschen Landtagen haben dem Rentenkonzept von Parteichef Jörg Meuthen eine klare Absage erteilt. Statt auf mehr finanzielle »Eigenverantwortung« setzen sie auf Kinderreichtum. »Mit uns sind bei der Rente keine Experimente zu machen. Wir stehen zur deutschen Rentenversicherung«, heißt es in einer gemeinsamen Erklärung, die Björn Höcke, Andreas Kalbitz, Oliver Kirchner, Nikolaus Kramer und Jörg Urban am Montag veröffentlichten. Meuthen hatte sich 2018 für eine Abkehr vom »zwangsfinanzierten Umlagesystem« ausgesprochen. Anstatt auf »private Vorsorge« zu setzen, solle die AfD durch eine »Politik, die Familien in den Mittelpunkt stellt«, eine »demographische Wende« herbeiführen, erklärten nun die fünf Fraktionsvorsitzenden. (dpa/jW)