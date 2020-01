Tanztheater Pina Bausch: Streit um Intendanz beigelegt

Caroline Seidel/dpa Alles geklärt: Die Kulturmanagerin Adolphe Binder und das Tanztheater Pina Bausch haben’s hinter sich

Düsseldorf. Der Rechtsstreit um die Kündigung der Intendantin am Wuppertaler Pina-Bausch-Tanztheater, Adolphe Binder, ist beigelegt. Binder und die Stadt Wuppertal hätten sich außergerichtlich geeinigt, teilte das Landesarbeitsgericht am Mittwoch in Düsseldorf mit. Der für Freitag geplante Prozesstermin sei deswegen abgesagt. Zu Inhalten der Einigung teilte das Gericht nichts mit.

In einem rechtskräftigen Teilurteil hatte das Gericht bereits im vergangenen August die fristlose Kündigung Binders im Juli 2018 für unwirksam erklärt. Das Theater hatte die Trennung von der Kulturmanagerin nach nur einem Jahr mit dem Fehlen eines umsetzbaren Spielplans begründet. Nun ging es noch um ihre finanziellen Ansprüche. Binder hatte knapp 214.000 Euro brutto für die Zeit nach der Kündigung im Juli 2018 bis zum Januar 2020 verlangt. Künstlerische Leiterin des Tanztheaters ist seit über einem Jahr Bettina Wagner-Bergelt. (dpa/jW)