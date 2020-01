Noch einmal in Bestform

Sixteen Films Netter Kerl mit Tochter und falschem Bewusstsein: Ricky (Kris Hitchen) und Liza (Katie Proctor)

Als »Jimmy’s Hall« 2014 in die Kinos kam, wollte Ken Loach nicht ausschließen, dass das sein letzter Spielfilm sei, und genauso war es zwei Jahre später bei »Ich, Daniel Blake«. Um so erfreulicher, dass der britische Filmemacher auf den Cannes-Gewinner von 2016 ein weiteres Werk folgen ließ. Mit »Sorry We Missed You« beweist der 83jährige noch einmal Bestform: Die Analyse gesellschaftlicher Wirklichkeit wird weder durch beschwichtigenden Humor relativiert noch durch Momente melodramatischer Rührung verwischt. Statt dessen scheint Loach solche Passagen seines größten Kinoerfolges beinahe gezielt zu revidieren.

Sein 25. Spielfilm sei »nicht gerade ein Gegenstück zu ›Ich, Daniel Blake‹«, hat der Regisseur allerdings erklärt, sondern »ein verwandter Film«. Und auch das ist nicht von der Hand zu weisen. Wie bei Loach üblich sind die Darsteller Laien und die Teammitglieder hinter der Kamera langjährige Mitarbeiter. Wie gewohnt trägt die Bevorzugung natürlichen Lichts und längerer Brennweiten zum Eindruck eines beiläufigen Realismus bei. Dreh- und Handlungsort ist Newcastle, wie in »Daniel Blake«. Da der Held als Paketbote in der nordostenglischen Stadt unterwegs ist, gewinnt die urbane Landschaft in den Bildern des Kameramanns Robbie Ryan noch mehr Präsenz. Und das Drehbuch von Paul Laverty basiert wie gewohnt auf intensiven Recherchen in der Arbeitswelt. Das kommt vor allem den Szenen im Verladezentrum zugute, wo in den Nebenrollen erfahrene Paketboten auftreten.

Die Handlung beginnt in bewährter Loach-Manier ganz unvermittelt damit, dass der Held aus dem Off bereits spricht, während noch Titel über die schwarze Leinwand laufen: Bei einem Vorstellungsgespräch beschreibt sich Ricky (Kris Hitchen) als zupackenden Malocher, der sich in diversen Jobs bewährt hat, seit er im Zuge der Finanzkrise seine Arbeit auf dem Bau verloren hat. Bei seiner letzten Stelle seien die Kollegen faul gewesen, klagt er, und bekundet stolz, nie Arbeitslosengeld empfangen zu haben. Wir erfahren, dass er schon immer sein eigener Chef sein wollte. Entsprechend anfällig ist Ricky dafür, sich die künftige Selbstausbeutung in der Selbständigkeit als verwirklichten Individualismus schönzureden. Obwohl ein netter Kerl, lässt er sich denn auch schnell davon überzeugen, dass die anderen Paketboten nicht Kollegen sind, sondern Konkurrenten.

Seine Ehefrau Abbie (Debbie Honeywood) versucht dagegen, als ambulante Pflegerin einem persönlichen kategorischen Imperativ zu folgen und ihre Patienten so zu behandeln, wie sie das ihrer eigenen Mutter wünschen würde. Während Loach in »Ich, Daniel Blake« alle möglichen Figuren ständig ungefragt Hilfe leisten und Nachsicht walten ließ, reflektiert er hier nüchtern die Bedingungen, die intuitiven Altruismus befördern oder verhindern. Abbie erwähnt etwa die prekären Konditionen ihres Null-Stunden-Vertrages. An anderer Stelle wird die Untergrabung gewerkschaftlicher Solidarität durch schwelgerische Selbstaufgabe angedeutet. Und während der Filmemacher auf dem dramatischen Höhepunkt von »Ich, Daniel Blake« der Titelfigur noch den spontanen Jubel von Passanten für eine hilflose Geste der Ohnmacht gönnte, geht es im Nachfolger am gleichen Punkt des Spannungsbogens plausibler zu. Teilnahmslos starren die Wartenden in einer Notaufnahme vor sich hin, als Abbie sich zu einem ähnlich hilflosen Ausdruck von Empörung hinreißen lässt.

Die Figuren werden so ziemlich allen Widrigkeiten ausgesetzt, die die Ausgangskonstellation hergibt. Als letzter gesellschaftlicher Rückhalt erscheint die Kernfamilie. Unter welchem Druck Ricky und Abbie bei der Betreuung ihrer beiden Kinder (Rhys Stone und Katie Proctor) stehen, wird im Zusammenhang mit der Schule deutlich. Dort wird die Berufstätigkeit beider Elternteile als ebenso selbstverständlich vorausgesetzt wie das gemeinsame Erscheinen zu Elternsprechstunden. Exemplarisch steckt die Mutter gegenüber dem Vater zurück. Abbie sitzt alleine in besagter Sprechstunde, nachdem sie widerwillig ihren Pkw verkauft hat, um ihrem Gatten die Anschaffung des benötigten Kleinlasters zu ermöglichen.

Loach arbeitet die Unerbittlichkeit, mit der wirtschaftliche und gesellschaftliche Dynamiken zu Vereinzelung führen, schlüssig und konsequent heraus. Dass die Hauptfiguren ohne weiteres Klassenbewusstsein ­entwickeln könnten, scheint ausgeschlossen. Dem stehen auch falsche Bedürfnisse entgegen, wie eine Nebensache vor Augen führt: Wie Ricky legt offenbar auch Abbie gesteigerten Wert darauf, dass das Smartphone, das sie für ihren Job braucht, vom Apple-Konzern ist.