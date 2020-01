BstU/ZDF/arte Bei der Arbeit am Tatort: »Die Spezialkommission«

Wissen aktuell

Familie unter Druck

In Zeiten, in denen jede zweite Ehe innerhalb von sieben Jahren geschieden wird, sind die Familienmodelle bunter geworden. Es wird der Frage nachgegangen, ob das Einfluss auf das Wohlergehen der Kinder hat. Der Beauftragte der Bundesregierung für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs, Johannes-Wilhelm Rörig, sagte erst am Dienstag in Berlin, er sei immer wieder erschrocken, mit welcher Gelassenheit sexuelle Gewalt gegen Kinder und Jugendliche von Teilen der Gesellschaft hingenommen werde. Rörig sprach von einem ohrenbetäubenden Schweigen. D 2018.

3sat, 20.15 Uhr

Die Spezialkommission

Auch im sich entwickelnden Sozialismus der DDR gab es sexualisierte Gewalt und Mord. Eine Sondereinheit des Ministeriums für Staatssicherheit hatte die Aufgabe, solche Schwerverbrechen aufzuklären. Pressemitteilungen dazu wurden damals nicht herausgegeben.

Arte, 21.10 Uhr

Tagebuch eines Skandals

An einer Londoner Schule verliebt sich die unbeliebte Geschichtslehrerin Barbara Covett in die neue Kunstlehrerin Sheba Hart. Als Barbara entdeckt, dass die verheiratete Sheba ein Verhältnis mit einem 15jährigen Schüler hat, droht sie, von Eifersucht getrieben, ihrem Mann und der Schulleitung das Geheimnis zu verraten. Mit Kate Blanchett und Judi Dench. GB 2006.

3sat, 22.25 Uhr

Die Kammer

Der liberale Anwalt Adam Hall übernimmt entgegen seiner politischen Überzeugungen die Verteidigung seines Großvaters Sam Cayhall. Der üble Rassist soll vor über 25 Jahren einen Anschlag auf einen jüdischen Anwalt verübt haben. Adam zweifelt an der Schuld seines Großvaters, der in 28 Tagen hingerichtet werden soll. Doch Cayhall will keine Hilfe. USA 1996.

Tele 5, 22.30 Uhr

A Touch Of Sin

Zur Arbeiterklasse: Der Minenarbeiter Dahai, der Fabrikarbeiter Zhou San, die Saunaklub-Rezeptionistin Xiao Yu und der Wanderarbeiter Xiao Hui wurden jahrelang ausgebeutet. Weil es keine Aussicht auf eine Verbesserung gibt, setzen sie sich auf ihre jeweils eigene Weise mit gewaltsamen Mitteln zur Wehr. CHN/J/F 2013.

WDR, 23.40 Uhr