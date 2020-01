Nachschlag: Mit Stimme

Soeren Stache/zb/dpa Mittlerweile 60: Die Ausstellung zum Sandmann im Potsdamer Filmmuseum läuft noch bis 30.12.2020

»Sandmann, lieber Sandmann, es ist noch nicht soweit …« So klang es im DDR-»Abendgruß« und klingt es noch heute. Für die Kleinen spannend: Mal kam der Schlafsandstreuer in einer Raumkapsel zur Erde, mal als Ballonfahrer. Was dabei gesprochen wurde, blieb bisher verborgen. Eine Lücke, die Martin »Gotti« Gottschild und sein Kollege Sven van Thom dankenswerterweise gefüllt haben. Nun bekamen sowohl der Sandmann als auch die ihn begrüßenden Kinder eine Stimme. Landet der Sandmann auf Kuba (Folge 11), werden ihm kubanische Orangen angeboten – jeder DDR-Bürger wird den Witz sofort verstehen, der sich hier verbirgt. Aber es geht auch aktueller: Trifft der Bartträger auf die Sieben Schwaben (»Grüß Gott, Sieben Schwaben Immobilien«), sagt er zu den »Gebrüdern Schaschlik«, er käme wegen der neuen Wohnung. Weiter spoilern wollen wir hier nicht. Mittlerweile gibt es 18 Kurzfilme, stilecht mit Knorkators Neuinterpretation der Titelmelodie, die verdächtig nach Metallicas »Enter Sandman« klingt. (mis)