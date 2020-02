Claus Hanischdörfer/SWR/ Sollte Bauland in der Hand der Kommunen bleiben? »Goldgrube Bauland«

Wissen vor acht

Zukunft: Hirnkonservierung – Todsicher!

Bei solch einem Thema denken wir doch gern an den alten Dante – nächstes Jahr 700. Todestag –, der seinen Meister und Begleiter Vergil herausfordert: Diese Leute da in der Hölle, die ich vor mir sehe, die leben doch noch! Ja, sagt der Meister, droben in der Welt sind ihre Hüllen noch konserviert, aber ihre Seelen sind schon lange hier unten. So geht es auch mit manchen Hirnen. Und wir sind gespannt, worum es hier in der Sendung genau geht.

Das Erste, 19.45 Uhr

Schreie und Flüstern

Auf einem Landgut in Schweden liegt die junge Agnès im Sterben. An ihrem Totenbett warten ihre beiden Schwestern und das Dienstmädchen Anna. Doch Frieden kann Agnès nicht finden, denn sie wird von grauenvollen Erinnerungen heimgesucht. Und nicht nur sie, auch ihre Schwestern und Anna werden von inneren Dämonen gequält. Beim Aufenthalt im Haus ihrer Kindheit kommen sich die Schwestern dennoch näher. Gedreht nach der Trennung Ingmar Bergmans von Liv Ullmann, großartig in der Kameraführung und im Licht. S 1972.

Arte, 21.55 Uhr

Generation Wealth

Über wenig wissen wir weniger als über die wenigen – die Oligarchen. Schön also, dass es diesen preisgekrönten Dokumentarfilm von Lauren Greenfield über die Superreichen der USA gibt: Seit 25 Jahren beschäftigt sich die Fotografin mit Geld, Macht und Reichtum. Sie besucht die Menschen, die im Luxusmodus leben, und die, die davon träumen. Sie richtet ihre Kamera auf die sogenannten Auswüchse des US-Glücksversprechens. Wo ist Roosevelt, wenn man ihn braucht? Bernie, hörst du uns wenigstens? USA 2018.

3sat, 22.30 Uhr

Goldgrube Bauland

Die Bodenpreise in Deutschland explodieren und spalten die Gesellschaft. Auf der einen Seite sind die Eigentümer, auf der anderen Seite die, welche das Land dringend benötigen, aber nicht bezahlen können, denn Investoren fluten mit ihrem Geld den Immobilienmarkt und machen Grundstücke unbezahlbar. Der Film zeigt, wie Familien, Bürgermeister und Landwirte für eine gerechtere Bodenpolitik kämpfen, während das Kapital weiter wie eine Furie um den Globus jagt und zerstört, zerstört, zerstört.

Das Erste, 22.45 Uhr