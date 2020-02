jW

Teufelszeug beseitigen

Zu jW vom 17.1.: »Vorschlag«

Es war beängstigend, geradezu verstörend, was die von der jW empfohlene Doku »Bomben im Meer« aufdeckte. Die Beklemmung wuchs, als keinerlei Aussicht auf Entschärfung dieser »tickenden Zeitbomben« gegeben werden konnte. Neben einem unsäglichen Hin- und Hergeschiebe von Zuständigkeit soll es angeblich am fehlenden Geld liegen, die Katastrophe zu verhindern. Der oberste Klima- und Umweltschützer des Landes, Robert Habeck, durfte ebenfalls seinen Senf zur vertrackten Lage abgegeben; ein paar flotte Sprüche, Werbung für seine Partei, aber eine Idee zur Lösung hatte der mögliche Kanzlerkandidat auch nicht. Von den wahnwitzig vielen Milliarden, die für Hochrüstung und neuerliche Kriegsvorbereitung sinnlos verballert werden, ließen sich locker die angeblich fehlenden Mittel abzweigen, ohne dass es irgend jemandem wehtun würde. Aber klar und vernünftig denken ist eben nicht Politikersache, und der Verzicht auf Kriegsvorbereitung gegen Russland ist bei den Grünen ohnehin nicht konsensfähig. Hier meine Vorschläge: 1. »Defender 2020« absagen – freiwerdende Mittel sofort zur Ortung von Kampfmitteldeponien in Nord- und Ostsee verwenden. 2. Mindestens ein Prozent des Bruttosozialprodukts jährlich zur Bergung und Unschädlichmachung einsetzen, bis dieses Teufelszeug restlos beseitigt ist.

Eberhard Lajda, Berlin

Militarismus in der Provinz

Zu jW vom 24.1.: »Auf dem Sprungbett«

Der Bürgermeister von Frankenberg möchte anlässlich des wieder in der Stadt auszurichtenden »Tags der Bundeswehr« im Juni das Ortsschild mit dem Beinamen »Garnisonsstadt« schmücken. Dabei hat die BRD der Stadt Generäle wie Reinhard Günzel beschert. Dieser wurde später ohne Dank in den Ruhestand versetzt (…), da er »eine als antisemitisch kritisierte Rede des Bundestagsabgeordneten Martin Hohmann« gelobt hatte, wie Wikipedia resümiert. Ebenso in trauriger Erinnerung sind der General Jörg Vollmer und sein Untergebener (damals noch Oberst) Georg Klein, welcher die Brigade »Freistaat Sachsen« führte und im Krieg in Afghanistan 2009 in Kundus über 100 Menschen einfach mal umbringen ließ. (…) Die Reise von Bürgermeister Thomas Firmenich (CDU) in den Kosovo anlässlich der 20jährigen Wiederkehr des völkerrechtswidrigen Krieges gegen Jugoslawien war schon grotesk für die Einwohner. Jetzt soll ein an industrieller Bedeutung verlierender Ort mit dem Wichs und Flimmer des Militärs gepuscht werden. Das Ganze mit der fadenscheinigen Zusatzinformation, Frankenberg sei schon aus NVA-Zeiten bekannt für das Militärische. Jetzt fehlt nur noch eine der angekündigten »Goodwill«-Veranstaltungen, um das Chaos, welches die US-Truppen in der Stadt erzeugen, die rasten leider hier, zu beschönigen. (…)

Jörg Hommel, Frankenberg (Sachsen)

Keine freie Welt

Zu jW vom 29.1.: »Im Zweifel: Verbieten«

Den Haag fürchtet also US-Sanktionen. Ich erinnere mich noch daran, dass früher oft von der »freien Welt« die Rede war. Damit war selbstverständlich der Westen gemeint. Und heute höre ich ständig von Sanktionen und Boykotten (…). Sogar unter den westlichen Staaten, die den Mammon nicht uneingeschränkt als Richtschnur akzeptieren oder (…) einer selbsterklärten Führungsmacht nicht bedingungslos folgen wollen, die aktuell lieber ihre eigenen Produkte verkaufen möchte, als auch anderen ein Geschäft zu gönnen. Das alles passiert in der früher so gepriesenen »freien Welt«. Wann habe ich diesen Begriff eigentlich zuletzt gelesen oder gehört? Was ist da inzwischen passiert? Da muss ich doch über das kleine Kuba schmunzeln. Dort widersteht man seit Jahrzehnten dem Druck und dem Boykott der großen USA und ist in manchen Dingen denen weit voraus. (…)

Wolfgang Seibt, Wettenberg

Kriegsvorbereitungen

Zu jW vom 30.1.: »Die Bahn baut«

Natürlich kann und muss man es als »erfreulich« begrüßen, wenn nach jahrzehntelangem Kaputtsparen in die ökonomisch und ökologisch bei weitem vorteilhaftere Transportalternative Bahn investiert wird. Allerdings ergibt sich das im Artikel beschworene »ganze Bild« erst, wenn man berücksichtigt, dass die BRD damit zuallererst der NATO-Forderung nach sicheren und schnellen Transportverbindungen an die »Ostfront« nachkommt. Dennoch ist die Investition nicht schlecht: Wir müssen »nur« für ein (…) Transportverbot für Kanonen, Panzer und Söldner sorgen. (…)

Peter Tiedke, Golzow

Linkes Armutszeugnis

Zu jW vom 30.1.: Online-Extra »Gedenkstunde im Bundestag für Naziopfer«

Der Tag der »Befreiung von Auschwitz« durch die Rote Armee war unter anderem auch für das ZDF Anlass, zum Thema »Antisemitismus in Deutschland« zu später Stunde eine Gesprächsrunde mit der Vizepräsidentin des Bundestags Petra Pau von Die Linke und dem Historiker Michael Wolffsohn zu moderieren. Dabei sollte man wohl den Eindruck gewinnen, dass es eben die Bundesrepublik ist, die aus antifaschistischen Wurzeln hervorgegangen ist, während die DDR ihren antifaschistischen Gründungsethos vorrangig und in einseitiger Betrachtung aus dem kommunistischen Widerstand schöpfte, so von Frau Pau mit ständigem Kopfnicken, wie nach Zustimmung von Herrn Wolffsohn heischend, zum besten gegeben. Eine eher peinliche Vorführung, vor allem getragen von dem Wunsch, nicht beim politischen Mainstream anzuecken. (…) Auch widersprach sie einer Kritik an der Rede des Bundespräsidenten in Israel nur sanft. Wenn solcherart weichgespültes »linkes« Denken und Handeln eine Waffe im Kampf gegen zunehmenden Antisemitismus in Deutschland sein soll, kann man das nur als Armutszeugnis deklarieren. Frau Pau, gehen Sie zur SPD, dort liebt man Genossinnen und Genossen, die jedem neuen und alten Opportunismus frönen (…)! Man kann sich nur wundern, dass Ihre eigene Fraktion Sie noch trägt, aber irgendwie hat man sich halt in der bürgerlichen Demokratie eingerichtet. Ich hoffe nur, dass Ihre Wähler solchen Opportunismus nicht länger tolerieren.

Michael Haugk, Berlin